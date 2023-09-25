Капсула НАСА доставила на Землю самый крупный в истории образец астероида

Космическая капсула НАСА с самым большим образцом почвы, когда-либо собранным с астероида, успешно прошла через атмосферу Земли и приземлилась в пустыне в Соединенных Штатах. Капсула, выпущенная с космического корабля-робота OSIRIS-REx, приземлилась в назначенной зоне приземления к западу от Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Это знаменует собой завершение шестилетней совместной миссии НАСА и Университета Аризоны.

Небесный образец был собран с астероида Бенну, возраст которого, как полагают, составляет 4.5 миллиарда лет. Астероид описывается как древний объект шириной 510 метров, расположенный между Землей и Марсом. Ожидается, что образец будет представлять собой смесь камней и частиц пыли, богатых углеродом, а также некоторых из самых ранних твердых частиц, образовавшихся в нашей Солнечной системе. Он может даже содержать экзотические виды и зерна, которые появились еще до нашего Солнца.

Значимость этой миссии заключается в размере собранного образца астероида. Хотя в прошлом другие миссии присылали образцы астероидов, этот образец сравнительно значителен. По оценкам ученых, в капсуле содержится не менее 250 граммов щебня, но точное количество будет определено после открытия контейнера. Эта миссия основана на успехе японской миссии JAXA, которая проложила путь для миссии НАСА OSIRIS-REx.

Австралия участвует в анализе образцов, в исследовании участвуют эксперты из различных университетов. Доцент Ник Тиммс из Школы наук о Земле и планетах Университета Кертина — один из ученых, анализирующих образец астероида. Их цель — понять органические молекулы и соединения, сохранившиеся на Бенну, образование и существование таких астероидов, как Бенну, а также наличие на этих астероидах таких ресурсов, как вода.

НАСА надеется найти ценные сведения о происхождении и развитии скалистых планет, таких как Земля, посредством изучения астероидов, таких как Бенну. Эти астероиды являются реликвиями ранней Солнечной системы и могут содержать органические молекулы, необходимые для возникновения жизни. Успех таких миссий, как OSIRIS-REx, не только способствует нашим знаниям о Вселенной, но и прокладывает путь для будущих космических и планетарных исследований.

источники:

- Миссия НАСА OSIRIS-REx

– Доцент Ник Тиммс из Школы наук о Земле и планетах Университета Кертина.