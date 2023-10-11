Удивительные открытия миссии на астероиде Бенну

Ученые празднуют революционные открытия после анализа первоначальных образцов, полученных с астероида Бенну. Эти образцы, собранные космическим кораблем OSIRIS-REx после семи лет пребывания в космосе, потенциально могут дать ценную информацию о происхождении нашей планеты и возможности внеземной жизни.

Образцы были тщательно перенесены в чистую комнату Космического центра Джонсона в Хьюстоне, чтобы предотвратить загрязнение. Хотя основной контейнер остается запечатанным, по предварительным оценкам, миссия успешно собрала около 250 граммов гальки и пыли с поверхности Бенну. Это количество намного превышает целевой показатель в 60 граммов, ранее считавшийся успешным.

Получение нетронутых образцов с астероида, такого как Бенну, имеет большое значение, поскольку позволяет ученым изучать горные породы и химические вещества, существовавшие во время формирования планет более 4 миллиардов лет назад. Считается, что Бенну является капсулой времени этой первобытной эпохи, предоставляющей бесценные подсказки об эволюции Земли и возможности возникновения жизни.

Предварительный анализ образцов пыли уже дал впечатляющие результаты. Ученые обнаружили образец, который содержит почти 5 процентов углерода по массе и содержит гидратированные глинистые минералы с большим количеством воды. Это открытие подтверждает теорию о том, что астероиды, подобные Бенну, доставили большую часть воды на Землю миллиарды лет назад.

Помимо понимания происхождения нашей планеты, результаты миссии имеют значение для будущих исследований космоса. Исследование Бенну даст представление о ресурсах, доступных на богатых углеродом астероидах, что может иметь решающее значение для стимулирования исследований человеком более глубоких слоев Солнечной системы.

НАСА также заинтересовано в планетарной защите, поскольку существует небольшая вероятность того, что столкновение Бенну с Землей может произойти в будущем. Изучение природы Бенну поможет ученым разработать стратегии, позволяющие потенциально отклонить и изменить траекторию угрожающих астероидов.

Во время, наполненное негативными новостями, открытия миссии астероида Бенну дают проблеск надежды и вдохновения. Научное сообщество с нетерпением ожидает анализа и распространения собранных образцов, чтобы еще больше разгадать тайны нашей Вселенной.

Источники: НАСА/Эрика Блюменфельд и Джозеф Эберсолд, Университет Аризоны.