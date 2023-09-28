НАСА обнаружило, что образец астероида содержит черную пыль и обломки

Ученые НАСА обнаружили черную пыль и мусор на палубе авионики контейнера, содержащего первый образец астероида из дальнего космоса, собранный в истории США. Открытие было сделано после снятия алюминиевой крышки с канистры миссии OSIRIS-REx. Предполагается, что пыль является частью образца и будет подвергнута быстрому анализу.

Миссия OSIRIS-REx, стартовавшая в сентябре 2016 года, собрала образцы с богатого углеродом астероида Бенну с помощью длинной вакуумной палочки. Однако часть содержимого образца была утеряна из-за заклинивания двери после сбора. Космический корабль начал свое путешествие обратно на Землю после семилетних наблюдений и сбора образцов.

Бенну считается самым «потенциально опасным» астероидом в Солнечной системе, вероятность столкновения с Землей в конце 0.05-х годов составляет менее 2100%. Некоторые ученые полагают, что астероиды, подобные Бенну, возможно, сыграли роль в превращении Земли в обитаемую, доставив на нее такие важные элементы, как вода, атмосферные молекулы и органические материалы, необходимые для возникновения жизни.

Образец, состоящий примерно из чашки щебня, недавно был доставлен в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне. Эксперты по курированию разберут механизм сбора образцов Touch and Go (TAGSAM), чтобы получить доступ к образцу внутри. Для этой цели будет использоваться новая лаборатория, специально созданная для миссии OSIRIS-REx.

Чтобы сохранить целостность образца, TAGSAM будет помещен в герметичный транспортный контейнер для поддержания азотной среды в течение двух часов. Затем его перенесут в «перчаточный бокс», что позволит ученым и инженерам работать с образцом без загрязнения.

Обнаружение образца будет транслироваться в прямом эфире на веб-сайте НАСА 11 октября в 11 часов утра по восточному времени.

Источник: Fox News (URL не указан)