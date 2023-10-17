НАСА находит потенциальные ключи к разгадке происхождения жизни на Земле в образцах астероидов

НАСА объявило, что образцы, собранные с астероида Бенну, содержат углерод, воду и, возможно, позволяют понять происхождение жизни на Земле. Образцы были собраны космическим кораблем «Осирис-Рекс», который два года изучал Бенну, прежде чем спуститься на его поверхность и вернуться на Землю.

Первоначальный анализ «бонусного» образца, собранного с экстерьера Бенну, весьма многообещающий. Ученые выявили обилие углерода, а также глинистых минералов, содержащих воду. Эти элементы потенциально могли врезаться в Землю миллиарды лет назад, способствуя развитию жизни на нашей планете.

Хотя основную камеру для проб еще не открыли, материал, обнаруженный снаружи контейнера, был тщательно сохранен для анализа. НАСА и ученые всего мира потратят следующие два года на детальное изучение образцов. Агентство взяло на себя обязательство сохранить не менее 70% образца для исследований, которые будут продолжаться десятилетиями.

Эти находки открывают новые возможности для понимания процессов, которые привели к возникновению жизни на Земле. Изучая состав астероидов, таких как Бенну, ученые надеются получить представление об ингредиентах, необходимых для жизни, и о том, как они могли быть доставлены на нашу планету.

Исследование образцов астероидов представляет собой значительный шаг вперед в нашем понимании происхождения жизни. Данные, собранные с помощью Бенну, могут изменить наши знания о Вселенной и нашем месте в ней.

источники:

- Миссия космического корабля НАСА Осирис-Рекс

- Представители НАСА в Космическом центре Джонсона