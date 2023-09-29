Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба обнаружил следы жизни на спутнике Юпитера Европе

Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба сделал революционное открытие на спутнике Юпитера, Европе. Инфракрасная камера телескопа сделала снимки уникальной местности Европы, обнаружив интригующие следы жизни в виде обильного содержания углекислого газа.

Европа — это луна, характеризующаяся экстремально низкими температурами, известная как «холодная местность». В этой холодной зоне космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил большое количество углекислого газа. Это важно, поскольку углерод является строительным блоком жизни.

Результаты этого открытия были опубликованы в журнале Science 21 сентября 2023 года. В исследовании сотрудничали две группы независимых астрономов с целью обнаружить признаки космической обсерватории на поверхности Европы. Результаты исследования убедительно свидетельствуют о наличии углекислого газа на Европе, что дает многообещающие индикаторы потенциальной жизни в будущем.

Джеронимо Вильянуэва, ведущий автор исследования, объяснил, что химическое разнообразие океана Европы является ключом к определению того, способствует ли углекислый газ жизни или препятствует ей. Европа выделяется как одно из немногих небесных тел в нашей Солнечной системе, где, по мнению ученых, может существовать жизнь. Под его ледяной поверхностью находится океан, содержащий в два раза больше воды, чем океаны Земли.

Однако НАСА напоминает нам, что одного лишь присутствия углерода недостаточно для процветания жизни. Для этого требуется источник энергии, такой как органические питательные вещества, и постоянная поставка органических молекул.

Исследователи далее исследовали, попал ли углерод на поверхность Европы через метеориты или возник из глубин океана Луны. Свое внимание они сосредоточили на регионе Таро Реджио, где была обнаружена значительная концентрация углекислого газа. Этот регион выглядит неровным и обильным льдом, что указывает на движение и изменения поверхности.

Учитывая, что углекислый газ нестабилен на поверхности Европы, команда пришла к выводу, что он, вероятно, возник из океана Луны. Это открытие важно, поскольку предполагает, что углерод, вероятно, всплывал на поверхность вместе с солями океанского происхождения, ранее обнаруженными космическим телескопом Хаббл в том же регионе.

Подводя итог, можно сказать, что открытие космическим телескопом Джеймса Уэбба обильного количества углекислого газа на холодной местности Европы предлагает дразнящие доказательства потенциальной жизни на этой луне. Дальнейшие исследования и исследования будут необходимы, чтобы определить условия, необходимые для процветания жизни в океанских глубинах Европы.

источники:

- Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба

– журнал «Наука»

– Джеронимо Вильянуэва – ведущий автор исследования

– Саманта Трамбо – исследователь Корнелльского университета