НАСА расширяет миссию New Horizons для исследования пояса Койпера

НАСА объявило о продлении эксплуатации своих космических кораблей «Новые горизонты» до конца десятилетия. Первоначально планировалось завершить миссию в 2024 финансовом году, но теперь она будет продолжаться до тех пор, пока космический корабль не выйдет из пояса Койпера, что ожидается к концу десятилетия. Основное внимание расширенной миссии будет сосредоточено на сборе гелиофизических данных по мере выхода космического корабля за пределы Солнечной системы.

Это расширение также открывает возможность еще одного пролета объекта пояса Койпера, аналогично успешному пролету Аррокота в 2019 году. Хотя в настоящее время в пределах досягаемости нет известных объектов, расширение позволяет космическому кораблю выполнить близкий пролет, если таковой имеется. идентифицировано.

Никола Фокс, заместитель директора по науке НАСА, сказала, что миссия «Новые горизонты» играет уникальную роль в нашей Солнечной системе и может предоставить ценную информацию о нашей гелиосфере и возможностях для междисциплинарной науки. Поэтому было принято решение продлить миссию до тех пор, пока космический корабль не выйдет из пояса Койпера, что, по оценкам, произойдет между 2028 и 2029 годами.

Первоначально существовали опасения по поводу будущего миссии, когда НАСА предложило передать ее отделу гелиофизики агентства после 2024 года. Однако этот шаг был отвергнут главным исследователем миссии Аланом Штерном, который утверждал, что это будет препятствовать дальнейшей работе в области планетарной науки. . Вместо этого расширенная миссия будет совместно управляться отделами гелиофизики и планетологии НАСА, при этом основное финансирование будет поступать от планетологии.

Влияние расширенной миссии на бюджет будет оцениваться НАСА, поскольку потенциально это может повлиять на финансирование других планетарных миссий. Несмотря на это, решение о продлении миссии «Новые горизонты» было поддержано Аланом Стерном и командой миссии, которые с нетерпением ждут продолжения исследования тайн пояса Койпера и внешней гелиосферы.

источники:

– НАСА расширяет исследования пояса Койпера и за его пределами

– НАСА продлевает миссию «Новые горизонты» до 2029 года.