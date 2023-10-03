НАСА продлило миссию «Новые горизонты» еще на пять лет

В пятницу НАСА объявило, что продлит миссию космического корабля «Новые горизонты» как минимум еще на пять лет, поскольку он продолжит свое путешествие через пояс Койпера. Миссия предоставит ценную информацию о нашей Солнечной системе и откроет беспрецедентные возможности для междисциплинарной науки.

Решение о продлении миссии было принято для максимизации ее научного потенциала. «Новые горизонты», запущенный в 2006 году, успешно выполнил свою основную задачу по исследованию Плутона, а затем приступил к изучению объекта пояса Койпера Аррокот. Миссия предоставила революционные открытия, такие как процесс формирования Аррокота путем плавного слияния более мелких объектов.

Однако были опасения по поводу будущего направления миссии. НАСА предложило перейти в Отдел гелиофизики после 2024 года, но главный исследователь Алан Стерн утверждал, что наилучшую научную отдачу принесет дальнейшее исследование пояса Койпера. В качестве компромисса расширенная миссия будет совместно управляться подразделениями планетологии и гелиофизики и будет сосредоточена на сборе гелиофизических данных, начиная с 2025 года.

Несмотря на смещение фокуса, все еще существует вероятность встречи с еще одним объектом пояса Койпера в будущем. Космический корабль будет экономить топливо и снижать сложность эксплуатации, поскольку ведется поиск потенциального кандидата на пролет. Это продление обеспечивает New Horizons работу еще на пять лет с возможностью дальнейшего продления, если позволят ресурсы.

НАСА необходимо будет выделить финансирование для расширенной миссии в ближайшие годы. В качестве отправной точки финансирование в рамках программы New Frontiers будет перебалансировано для обеспечения работы New Horizons. В результате могут пострадать будущие проекты.

Миссия «Новые горизонты» уже внесла значительный вклад в наше понимание Солнечной системы, и это расширение позволит космическому кораблю продолжать свои исследования и научные исследования на долгие годы вперед.

источники:

– НАСА (URL не указан)