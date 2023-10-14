Редкое кольцевое солнечное затмение украсит небо в эти выходные

В эти выходные у наблюдателей за небом в Западном полушарии будет возможность стать свидетелями потрясающего кольцевого солнечного затмения, известного как феномен «огненного кольца». В отличие от полного солнечного затмения, которое мы скоро сможем наблюдать, кольцевое затмение происходит, когда Луна расположена перед Солнцем, блокируя его свет и создавая вокруг Луны кольцеобразное свечение.

Патрик Кён, руководитель гелиофизических исследований и анализа в НАСА, объясняет, что во время кольцевого затмения Луна на небе кажется меньше, потому что она находится в самой дальней от Земли точке, известной как апогей. В результате Луна не полностью закрывает солнечный диск; вместо этого он скользит по центру, оставляя после себя очаровательное кольцо яркого света.

Хотя кольцевое затмение не будет видно вдоль восточного побережья, в большинстве штатов сопредельных Соединенных Штатов, а также в некоторых частях Гавайев и Аляски произойдет частичное солнечное затмение. Это частичное затмение происходит, когда кажется, что Луна «откусывает» край Солнца. Размер укуса зависит от близости зрителя к пути затмения.

Крайне важно уделять приоритетное внимание безопасности при наблюдении затмения. Кён подчеркивает, что взгляд на солнце без надлежащей защиты может привести к серьезному повреждению глаз. Для прямого просмотра настоятельно рекомендуется использовать специальные солнцезащитные очки. Эти очки можно приобрести в публичных библиотеках, музеях или других источниках. При отсутствии солнечных очков зрители могут создать камеру-обскуру, используя лист бумаги, или пальцами создать небольшое отверстие для проецирования изображения затмения. Еще один уникальный способ увидеть это событие — стоять под деревом, где промежутки между листьями создают завораживающую картину мини-затмений.

Примечательно, что это кольцевое затмение является первым из двух солнечных затмений, свидетелями которых у жителей Северной Америки есть все шансы. Следующее значительное затмение запланировано на апрель следующего года и будет отличаться от предстоящего события.

источники:

– Эксперт НАСА Патрик Коэн о кольцевом солнечном затмении.