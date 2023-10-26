Миссия НАСА Europa Clipper по исследованию загадочной луны Юпитера

НАСА предприняло революционную миссию по исследованию ледяного спутника Юпитера Европы. Миссия Europa Clipper направлена ​​на оценку обитаемости Луны путем исследования экстремальной радиационной среды вокруг Юпитера. Для защиты чувствительных электронных приборов на борту космического корабля инженеры НАСА разработали инновационное решение.

Вместо индивидуальной защиты каждого компонента, что привело бы к увеличению веса и стоимости космического корабля, НАСА построило алюминиевый свод толщиной почти в один сантиметр. Это хранилище действует как защитный экран, снижая уровень радиации до допустимых пределов для электроники. Успешное закрытие хранилища знаменует собой важную веху в развитии миссии.

«Закрытие хранилища означает, что все необходимые компоненты надежно закреплены на своих местах. Теперь мы готовы приступить к работе», — заявляет Кендра Шорт, заместитель менеджера по полетным системам Europa Clipper в Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) в Южной Калифорнии.

Юпитер, магнитное поле которого в 20,000 XNUMX раз сильнее земного, имеет быстро вращающееся ядро, создающее мощные радиационные пояса. Эти пояса, даже более прочные, чем радиационный пояс Ван Аллена на Земле, улавливают частицы высоких энергий. Космический корабль Europa Clipper должен выдерживать постоянную бомбардировку этими частицами, которые могут вывести из строя электрооборудование на борту.

Вместо того, чтобы выйти на парковочную орбиту вокруг Европы, космический корабль будет вращаться вокруг самого Юпитера. Удалившись от газового гиганта и его радиационных поясов, космический корабль может безопасно приблизиться к Европе и совершить серию облетов на протяжении всей миссии. Этот стратегический подход позволяет ученым внимательно изучать загадочную поверхность Луны и собирать важные данные.

Запуск миссии Europa Clipper запланирован на ноябрь 2024 года. Поскольку НАСА разрабатывает новые методы исследования небесных тел, эта необычная миссия обещает раскрыть тайны Европы и дать дальнейшее понимание потенциала внеземной жизни в нашей Солнечной системе.

FAQ

1. Почему НАСА создало хранилище для миссии Europa Clipper?

НАСА построило хранилище, чтобы защитить чувствительные электронные приборы на борту космического корабля Европа Клипер от экстремальной радиационной среды, окружающей Юпитер. Хранилище снижает уровень радиации до приемлемых пределов, защищая электронику.

2. Как магнитное поле Юпитера влияет на миссию Europa Clipper?

Магнитное поле Юпитера, которое в 20,000 XNUMX раз сильнее земного, создает мощные радиационные пояса. Космический корабль должен выдерживать постоянную бомбардировку высокоэнергетическими частицами, попавшими в эти пояса, которые могут помешать работе электрооборудования.

3. Почему космический корабль Europa Clipper вращается вокруг Юпитера, а не выходит на стояночную орбиту вокруг Европы?

Вместо того, чтобы выйти на парковочную орбиту вокруг Европы, космический корабль вращается вокруг самого Юпитера. Отойдя от Юпитера и его радиационных поясов, космический корабль сможет безопасно приблизиться к Европе для более тщательного изучения во время серии облетов в ходе миссии.

4. Когда запланирован запуск миссии Europa Clipper?

Миссию Europa Clipper в настоящее время планируется запустить в ноябре 2024 года.