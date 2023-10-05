НАСА опубликовало интерактивную карту октябрьского кольцевого солнечного затмения «Огненное кольцо»

НАСА представило новую интерактивную карту под названием «Eclipse Explorer» для предстоящего кольцевого солнечного затмения 14 октября. Карта основана на ранее выпущенных картах затмений НАСА, но включает дополнительные интерактивные слои для предоставления информации в реальном времени и улучшения впечатлений от просмотра.

Карта «Обозреватель затмений» содержит динамические слои, которые показывают процент солнца, который будет закрыт во время пика затмения. На нем также отображаются очертания областей, где продолжительность «огненного кольца» — самой темной части лунной тени, вызывающей затмение, — наибольшая. Кроме того, на карте показаны путь и формы антумбры, конусообразной тени Луны, а также более яркой полутени, которая приводит к частичному солнечному затмению.

Хотя на карте указано конкретное время затмений и информация о погоде для городов, на ней отсутствует подробная информация для посетителей ключевых частей пути, таких как Юта. Однако новые карты затмений НАСА сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны других интерактивных карт, включая Eclipse Simulator Eclipse2024.org, который предлагает подробное визуальное представление сотен мест. TimeAndDate.com также предоставляет моделирование того, как будет выглядеть затмение в конкретных местах, а также расписание.

Наблюдателям важно носить очки для наблюдения за солнечным затмением на протяжении всего мероприятия, чтобы защитить глаза. Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна кажется немного меньше Солнца из-за ее положения на орбите. 14 октября Луна закроет среднюю часть Солнца, образовав короткое кольцо, называемое кольцом. Затмение пройдет над несколькими штатами США, включая Орегон, Техас, Калифорнию, Неваду, Айдахо, Юту, Аризону, Колорадо и Нью-Мексико. Затем он продолжит путь в Мексику, Белиз, Гондурас, Никарагуа, Панаму, Колумбию и Бразилию.

Чтобы безопасно наблюдать затмение, крайне важно не смотреть прямо на частичные или кольцевые фазы без сертифицированных средств защиты глаз. Независимо от того, находитесь ли вы в Америке или в любом другом месте во время затмения, для обеспечения безопасного наблюдения необходимы очки для солнечного затмения.

источники:

– Интерактивная карта НАСА «Eclipse Explorer»

- Симулятор Eclipse2024.org от EclipseXNUMX.org

- Страница TimeAndDate.com, посвященная кольцевому солнечному затмению.

- Интерактивная карта Google Ксавье Жюбье.

– GreatAmericanEclipse.com для получения подробных карт затмений и видеороликов об эстакадах.