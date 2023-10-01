Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба обнаружил на Европе значительный источник углерода

Космический телескоп НАСА Джеймса Уэбба (JWST) сделал захватывающее открытие на спутнике Юпитера Европе. Телескоп обнаружил наличие значительного источника углерода на ледяной поверхности Европы. Это революционное открытие имеет огромное значение для поиска внеземной жизни и нашего понимания сложной геологии Европы.

Открытие углекислого газа на Европе представляет большой интерес для ученых, поскольку оно дает представление о потенциале жизни за пределами Земли. Углерод является важнейшим элементом жизни, какой мы его знаем, и его присутствие на Европе предполагает возможность создания благоприятной среды для живых организмов. Джеронимо Вильянуэва из Центра космических полетов Годдарда НАСА объясняет, что понимание химии океана Европы имеет важное значение для определения того, пригоден ли он для жизни или может ли он стать потенциальной средой обитания для форм жизни.

Европа издавна очаровывала учёных тем, что под её ледяной коркой могут находиться подземные океаны. Открытие углерода на поверхности Луны еще раз подтверждает гипотезу о существовании под ней океана, поскольку предполагает, что наблюдаемый углерод пришел из океана. Саманта Трамбо из Корнельского университета подчеркивает важность этого открытия, заявляя, что углерод является биологически важным элементом, имеющим решающее значение для развития жизни.

В свете этого открытия НАСА планирует в этом месяце запустить космический корабль Europa Clipper. Космический корабль проведет многочисленные облеты Европы, что позволит провести дальнейшее исследование потенциальной обитаемости Луны. Данные и наблюдения, собранные Europa Clipper, дадут ценную информацию об условиях, существующих на Европе, и возможности поддержания жизни.

В целом, открытие значительного источника углерода на поверхности Европы является выдающимся открытием, которое открывает новые возможности для поиска внеземной жизни. Он предоставляет ученым ценную информацию о геологии Луны и потенциале обитаемой среды за пределами Земли.

источники:

- NewsNation (исходная статья)

- НАСА