Лазерная связь НАСА революционизирует передачу космических данных

НАСА совершает революцию в возможностях передачи данных в космосе с помощью своей революционной технологии лазерной связи. С предстоящим в ноябре запуском полезной нагрузки ILLUMA-T на Международную космическую станцию ​​(МКС) потенциал для более быстрой и эффективной связи между МКС и Землей становится вполне достижимым.

Традиционно МКС для передачи данных полагалась на спутники радиочастотной ретрансляции. Однако внедрение лазерной связи посредством таких миссий, как ILLUMA-T (Интегрированный демонстрационный пользовательский модем и усилительный терминал на низкой околоземной орбите), призвано изменить способ передачи данных из космоса.

В лазерной связи используется невидимый инфракрасный свет для обеспечения более высоких скоростей передачи данных, что позволяет космическому кораблю передавать большие объемы данных обратно на Землю за одну передачу. Эта революционная технология приносит пользу исследователям на МКС, поскольку она обеспечивает более быструю передачу данных и расширяет возможности отправки значительных объемов данных.

Управляемый программой НАСА «Космическая связь и навигация», ILLUMA-T продемонстрирует двустороннюю лазерную ретрансляцию связи при установке на МКС. Оптический модуль ILLUMA-T, оснащенный телескопом и подвесом, отслеживает демонстрацию реле лазерной связи (LCRD) на геосинхронной орбите. Несмотря на размер микроволновой печи, эта компактная полезная нагрузка играет решающую роль в расширении возможностей космической связи.

После установки на МКС ILLUMA-T будет передавать данные на LCRD с впечатляющей скоростью 1.2 гигабита в секунду. Оттуда данные будут передаваться на оптические наземные станции в Калифорнии или на Гавайях. Затем наземные станции направят данные в Центр управления полетами LCRD, а затем в группы наземных операций ILLUMA-T в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА в Мэриленде для оценки качества.

Сотрудничество между ILLUMA-T и LCRD может произвести революцию в возможностях космической связи. НАСА планирует интегрировать лазерную связь в свои сети космической связи, чтобы принести пользу исследованиям как околоземного, так и дальнего космоса. Благодаря этой технологии исследователи и любители космоса могут рассчитывать на более быструю, эффективную и полную передачу данных между МКС и Землей.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое ИЛЛЮМА-Т?

ILLUMA-T означает «Интегрированный демонстрационный лазерный коммуникационный релейный пользовательский модем и терминал усилителя на низкой околоземной орбите». Это полезная нагрузка, разработанная НАСА для демонстрации потенциала лазерной связи для расширения возможностей передачи данных в космосе.

2. Как работают технологии лазерной связи?

Лазерная связь использует невидимый инфракрасный свет для обеспечения более высоких скоростей передачи данных, что позволяет передавать большие объемы данных обратно на Землю за одну передачу. Эта технология обеспечивает более быструю и эффективную связь между космическими миссиями, такими как Международная космическая станция (МКС), и Землей.

3. Каковы преимущества лазерной связи?

Лазерная связь обеспечивает более быструю передачу данных и возможность отправлять больше данных обратно на Землю. Это приносит пользу исследователям и миссиям по исследованию космоса, расширяя возможности передачи данных и обеспечивая более полный анализ данных, собранных в космосе.

4. Как ILLUMA-T улучшит возможности космической связи?

После установки на МКС «ИЛЛЮМА-Т» продемонстрирует двустороннюю лазерную ретрансляцию связи. Он будет передавать данные с впечатляющей скоростью 1.2 гигабита в секунду на демонстрационный стенд лазерной связи (LCRD) на геосинхронной орбите. Это сотрудничество направлено на революцию в возможностях космической связи и проложит путь к интеграции лазерной связи в сети космической связи НАСА.