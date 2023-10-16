Первый сверхзвуковой полет НАСА X-59 отложен на следующий год

НАСА объявило, что долгожданный первый полет сверхзвукового самолета X-59, первоначально запланированный на 2023 год, был отложен до 2024 года. Несмотря на эту неудачу, проект достиг значительных успехов, и самолет был подготовлен к предстоящему полету.

Демонстратор X-59 March 1.4, разработанный НАСА в сотрудничестве с Lockheed Martin, прошел строгие испытания интегрированных систем. Самолет успешно прошел эти испытания и теперь выведен на линию полета для подготовки к первому полету.

X-59 призван решить одну из главных проблем сверхзвуковых полетов — громкий звуковой удар, возникающий, когда самолет превышает скорость звука. По своей конструкции X-59 имеет форму, которая генерирует более тихий звуковой удар, известный как «звуковой удар», который, как ожидается, будет значительно менее разрушительным, чем традиционные сверхзвуковые удары.

В полете X-59 будет собирать данные о производимом звуковом ударе и получать отзывы от людей на земле, чтобы оценить приемлемость шума. Эти данные лягут в основу будущих правил и позволят разработать сверхзвуковые самолеты нового поколения, которые смогут летать над сушей, не причиняя беспокойства населению.

Хотя задержка разочаровывает, для НАСА крайне важно обеспечить безопасность и успех первого полета X-59. Технические проблемы и непредвиденные проблемы являются обычным явлением при разработке экспериментальных самолетов, и НАСА по-прежнему стремится преодолеть эти препятствия.

По мере того как X-59 приближается к своему первому полету, команда, работающая над проектом, продолжит проводить всесторонние испытания и оценки. Данные, собранные с этого новаторского самолета, будут способствовать развитию технологий сверхзвуковых полетов и проложат путь для будущих инноваций в авиации.

источники:

- НАСА

– Локхид Мартин