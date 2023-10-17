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НАСА отложило выход в открытый космос из-за утечки охлаждающей жидкости на Международной космической станции

ByМамфо Брешиа

Октябрь 17, 2023
НАСА отложило выход в открытый космос из-за утечки охлаждающей жидкости на Международной космической станции

Представители НАСА решили отложить один из запланированных выходов в открытый космос в ответ на недавнюю утечку охлаждающей жидкости на российском сегменте Международной космической станции (МКС). Первоначально запланированный на четверг, 19 октября, выход в открытый космос теперь состоится позднее, в 2023 году, поскольку НАСА и российское федеральное космическое агентство Роскосмос продолжают расследовать причину утечки.

Теплоносителем, используемым на МКС, является аммиак, что требует дополнительных процедур дезактивации, если космонавты в скафандрах находятся в непосредственной близости. Утечка в российском научном модуле "Наука" произошла 9 октября, но прекратилась в тот же день. Это уже третий случай за последний год, когда в российском оборудовании МКС произошла утечка аммиака.

Роскосмос планирует 25 октября выйти в открытый космос, чтобы внимательно изучить перенесенный 13 лет назад радиатор модуля "Рассвет", который, судя по всему, является источником последней утечки. Хотя охлаждающая жидкость не токсична и не опасна для экипажа, эксперты работают над тем, чтобы предотвратить попадание любых небольших следов этого вещества во внутренние системы и разрушение оборудования с течением времени.

Отложенный выход НАСА в открытый космос направлен на выполнение мелких задач по техническому обслуживанию. Астронавты Лорал О'Хара из НАСА и Андреас Могенсен из Европейского космического агентства, среди прочего, будут собирать образцы снаружи МКС для поиска микроорганизмов и замены камеры высокого разрешения. Точная дата начала этой работы будет определена позже.

К счастью, второй выход в открытый космос, запланированный НАСА, состоявшийся 30 октября, с участием женщин, по-прежнему планируется провести по графику. К О'Харе присоединится астронавт НАСА Жасмин Могбели, чтобы снять неисправный блок электроники и заменить подшипник, необходимый для одной из солнечных батарей станции.

По версии России, две предыдущие утечки аммиака на МКС были вызваны ударами микрометеоритов. В декабре 2022 года первая утечка была настолько серьезной, что экипаж космического корабля «Союз» пришлось перевести на запасной «Союз». Чтобы решить проблему, потребовалось несколько поставок космических кораблей, в результате чего астронавты остались на МКС год вместо запланированных шести месяцев. В феврале 2023 года на российском грузовом корабле «Прогресс» также произошла утечка аммиака.

источники:
- Сообщение в блоге представителей НАСА

By Мамфо Брешиа

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