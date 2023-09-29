НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

НАСА объявило, что откладывает запуск миссии на астероид Психея на неделю, чтобы обновить конфигурацию двигателей космического корабля. Запуск, первоначально запланированный на 5 октября, теперь перенесен на 12 октября. Космический корабль будет запущен на борту ракеты Falcon Heavy со стартового комплекса 39А Космического центра Кеннеди.

Задержка необходима, чтобы дать инженерам больше времени для проверки параметров, используемых для двигателей на холодном азоте, которые ориентируют космический корабль. Эти параметры необходимо было изменить после того, как было установлено, что двигатели будут работать при более высоких температурах, чем предполагалось изначально. Обеспечение работы подруливающих устройств в температурных пределах имеет важное значение для долгосрочной работоспособности агрегатов.

Лори Лешин, директор Лаборатории реактивного движения, заявила, что, хотя двигатели и не являются основной двигательной системой, они по-прежнему имеют решающее значение, особенно сразу после запуска. Команда уверена, что они смогут решить эту проблему и продолжить запуск.

Задержка сократит период запуска миссии Psyche с трех недель до двух недель. Космический корабль будет иметь возможность запускаться ежедневно с 12 по 25 октября. Миссия направлена ​​на изучение астероида главного пояса Психея, который в основном состоит из металла. Космический корабль проведет два года на постепенно снижающихся орбитах вокруг астероида, чтобы изучить его структуру и состав.

Задержка запуска привела к увеличению стоимости миссии с чуть менее 1 миллиарда долларов до 1.2 миллиарда долларов. Кроме того, прибытие космического корабля к астероиду перенесено с 2026 на 2029 год.

Несмотря на задержку, миссия «Психея» была классифицирована как «исключенная» деятельность, то есть ей будет разрешено продолжиться, даже если произойдет приостановка работы правительства. Вероятность остановки работы возрастает, поскольку Палата представителей и Сенат еще не приняли продолжающуюся резолюцию о временном финансировании правительства.

Источники: НАСА.