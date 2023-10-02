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Наука

НАСА откладывает миссию по астероиду Психика на одну неделю

ByМамфо Брешиа

Октябрь 2, 2023
НАСА откладывает миссию по астероиду Психика на одну неделю

НАСА объявило об отсрочке на одну неделю миссии по астероиду Психея, запуск которой теперь запланирован на 12 октября. Миссия стоимостью 1.2 миллиарда долларов направлена ​​на изучение одноименных астероидов, расположенных между Марсом и Юпитером.

Причина задержки заключается в том, чтобы позволить команде НАСА завершить проверку параметров, используемых для управления двигателями космического корабля «Психея» на холодном азоте. Эти параметры были скорректированы в ответ на обновленные прогнозы более высоких температур для двигателей.

Об изменении графика было объявлено во время проверки готовности к полету в Космическом центре Кеннеди, где была достигнута договоренность о проведении «статических огневых» испытаний ракеты Falcon Heavy 29 сентября. Статические пожары — это стандартные предстартовые испытания, при которых двигатели первой ступени ракеты кратковременно запускаются, пока машина остается прикрепленной к земле.

Миссия «Психея» станет первой миссией НАСА для Falcon Heavy, которая в настоящее время является второй по мощности ракетой в эксплуатации после системы космического запуска НАСА. Если все пойдет по плану, космический корабль прибудет к космической скале Психея шириной 170 миль (280 километров) в 2029 году.

Ученые полагают, что «Психея» может обнажить ядро ​​протопланеты, что делает эту миссию очень интересной и потенциально дает ценную информацию о раннем формировании Солнечной системы.

Источник: Space.com, Mint.com.

By Мамфо Брешиа

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