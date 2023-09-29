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Наука

Миссия НАСА по астероиду Психика отложена на неделю

ByМамфо Брешиа

сентябрь 29, 2023
Миссия НАСА по астероиду Психика отложена на неделю

Запуск миссии НАСА по астероиду «Психея» отложен на одну неделю. Первоначально планировалось, что запуск состоится 5 октября, но запуск был перенесен на 12 октября. Эта задержка позволит команде НАСА проверить параметры, используемые для управления двигателями космического корабля с холодным азотом, гарантируя их долгосрочную работоспособность. Корректировка параметров была произведена в ответ на обновленные прогнозы температуры.

Задержка на одну неделю сокращает окно запуска миссии, которое теперь продлится до 25 октября. В тот же день, когда было объявлено о задержке, была проведена проверка готовности к полету, одобренная «статическим огневым» испытанием ракеты Falcon Heavy, которая будет нести космический корабль «Психея». Это испытание включает в себя кратковременный запуск двигателей первой ступени ракеты, пока аппарат остается на земле.

Миссия «Психея» станет восьмым запуском Falcon Heavy, которая в настоящее время является второй по мощности ракетой в эксплуатации после системы космического запуска НАСА. Это также будет первая миссия НАСА, в которой будет использоваться Falcon Heavy.

Миссия «Психея» стоимостью 1.2 миллиарда долларов планирует изучить своеобразный металлический астероид с таким же названием, расположенный в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Ученые полагают, что Психея может быть обнаженным ядром протопланеты, внешние слои которой были сорваны в результате мощных ударов. Этот уникальный объект никогда не наблюдался вблизи, и миссия надеется предоставить ценную информацию о его составе.

«Я с нетерпением жду возможности увидеть эти первые изображения», — сказала Лори Глейз, директор Отдела планетарных наук НАСА. «Они будут впечатляющими, когда мы наконец увидим, как этот металл выглядит вблизи».

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источники:
- Никто

By Мамфо Брешиа

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