Миссия НАСА по астероиду Психика отложена на неделю

Запуск миссии НАСА по астероиду «Психея» отложен на одну неделю. Первоначально планировалось, что запуск состоится 5 октября, но запуск был перенесен на 12 октября. Эта задержка позволит команде НАСА проверить параметры, используемые для управления двигателями космического корабля с холодным азотом, гарантируя их долгосрочную работоспособность. Корректировка параметров была произведена в ответ на обновленные прогнозы температуры.

Задержка на одну неделю сокращает окно запуска миссии, которое теперь продлится до 25 октября. В тот же день, когда было объявлено о задержке, была проведена проверка готовности к полету, одобренная «статическим огневым» испытанием ракеты Falcon Heavy, которая будет нести космический корабль «Психея». Это испытание включает в себя кратковременный запуск двигателей первой ступени ракеты, пока аппарат остается на земле.

Миссия «Психея» станет восьмым запуском Falcon Heavy, которая в настоящее время является второй по мощности ракетой в эксплуатации после системы космического запуска НАСА. Это также будет первая миссия НАСА, в которой будет использоваться Falcon Heavy.

Миссия «Психея» стоимостью 1.2 миллиарда долларов планирует изучить своеобразный металлический астероид с таким же названием, расположенный в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Ученые полагают, что Психея может быть обнаженным ядром протопланеты, внешние слои которой были сорваны в результате мощных ударов. Этот уникальный объект никогда не наблюдался вблизи, и миссия надеется предоставить ценную информацию о его составе.

«Я с нетерпением жду возможности увидеть эти первые изображения», — сказала Лори Глейз, директор Отдела планетарных наук НАСА. «Они будут впечатляющими, когда мы наконец увидим, как этот металл выглядит вблизи».

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