Почему люди не посетят Юпитер: вместо этого исследуют Европу

НАСА недавно дало понять, что люди не отправятся на Юпитер в ближайшее время. Самая большая планета в нашей солнечной системе может быть интересным местом, но ее состав как газового гиганта, полностью состоящего из газа, делает ее негостеприимной средой для исследования человеком. Кроме того, считается, что научная ценность отправки людей на Юпитер перевешивается потенциальными рисками, связанными с тем, что космические и наземные телескопы могут предоставить ценные наблюдения.

Итак, если Юпитер исключен из обсуждения, что тогда нам останется? Следующий лучший вариант находится на одном из 95 спутников Юпитера: Европе. НАСА специально выбрало Европу в качестве потенциальной цели для будущих исследований. Фактически, уже запланирована миссия под названием «Europa Clipper», запуск которой запланирован на следующий год на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy. Целью этой миссии является сбор дополнительных данных и понимания характеристик Европы и ее потенциала для обитания внеземной жизни.

Хотя Европа, возможно, и не такая большая, как наша Луна, она все же обладает интригующими качествами. Считается, что он состоит в основном из силикатной породы и имеет корку, состоящую из водяного льда. Ученые предполагают, что под этой ледяной поверхностью могут находиться обширные океаны, в которых могут существовать инопланетные формы жизни.

В настоящее время НАСА занимается поощрением участия общественности в освоении космоса. Хотя агентство может в конечном итоге отправить астронавтов для исследования поверхности Европы, на данный момент они приглашают общественность выгравировать свои имена на спутнике Европы. Эта инициатива направлена ​​на то, чтобы вызвать чувство сопричастности и волнения среди любителей космоса.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Почему люди не смогут посетить Юпитер?

Ответ: Юпитер в основном состоит из газа, что делает его непригодной средой для исследования человеком.

Вопрос: Почему НАСА интересуется Европой?

Ответ: Европа, один из спутников Юпитера, имеет интригующие характеристики, такие как корка водяного льда и потенциальные океаны под ее поверхностью, которые потенциально могут содержать внеземную жизнь.

Вопрос: Смогут ли люди когда-нибудь исследовать Европу?

Ответ: Хотя существуют планы будущих миссий на Европу, НАСА в настоящее время сосредоточено на спутниковых миссиях и взаимодействии с общественностью. Исследование астронавтами поверхности Европы может произойти в будущем.