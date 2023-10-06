Проект общесистемной безопасности НАСА способствует улучшению управления рисками и обеспечению безопасности в авиации

Резюме:

Проект НАСА по общесистемной безопасности (SWS) недавно завершил важную веху успешной реализацией Технической задачи 1 (TC-1): Своевременное управление рисками в зоне терминала. На этом мероприятии были продемонстрированы ключевые выводы и демонстрации технологий ТК-1, а также привлечены заинтересованные стороны и партнеры к обсуждению потенциала инструментов, методов и процессов, разработанных в рамках проекта. Возможности TC-1 направлены на упреждающее выявление возникающих рисков и мониторинг запасов безопасности для предотвращения аварий и инцидентов. Эти новые технологии используют алгоритмы оценки рисков, прогнозное моделирование и передовые методы анализа данных для улучшения существующих систем управления безопасностью и формирования будущих операционных систем.

Одним из главных достижений ТК-1 является разработка и демонстрация методов совершенствования процессов управления рисками и обеспечения безопасности путем выявления рисков и причинных факторов до того, как произойдут аварии или инциденты. Были созданы комплексные возможности оценки рисков для мониторинга и оценки операций в терминальных зонах с использованием передового анализа данных и разработки прогнозных моделей. Кроме того, TC-1 сотрудничал с партнерами в разработке инструментов аналитики машинного обучения, которые выявляют и характеризуют операционные риски, отслеживают и интегрируют данные, оценивают стратегии снижения рисков и определяют причинные и способствующие факторы.

Выводы ТК-1 лежат в основе решения остальных технических задач SWS. Проект закладывает основу для предстоящего Технического задания 6 (TC-6), целью которого является развитие прогресса, достигнутого в TC-1, и решение проблем безопасности, с которыми сталкивается трансформирующаяся авиационная отрасль. Проект SWS выражает свою признательность менеджерам и координаторам подпроекта, которые сделали возможным успешное завершение TC-1.

(Источник: проект НАСА по общесистемной безопасности)