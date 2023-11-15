НАСА раскрывает необычное изображение Вселенной

НАСА недавно представило впечатляющее изображение космоса, демонстрирующее невиданный ранее уровень детализации. Эта замечательная визуализация стала возможной благодаря объединению данных двух космических телескопов, известных своей мощью и точностью: космического телескопа Джеймса Уэбба и космического телескопа Хаббла.

На представленном изображении показано отдаленное столкновение двух скоплений галактик. Что отличает эту визуализацию, так это синтез инфракрасных данных, полученных космическим телескопом Джеймса Уэбба, и наблюдений в видимом свете с космического телескопа Хаббл. Такое сочетание световых волн различной длины придает изображению ослепительный, калейдоскопический эффект.

Эти конкретные скопления галактик, получившие обозначение MACS0416, находятся на расстоянии около 4.3 миллиардов световых лет от Земли. Ученые, изучающие эти образования, предсказывают, что в конечном итоге они сольются, образовав еще более огромное скопление.

Интересно, что астрономы, участвовавшие в этом обширном исследовании, ласково назвали этот космический ансамбль «Скопление галактик «Рождественская елка». Это прозвище происходит от характерно ярких и мерцающих огней гроздей, напоминающих праздничное дерево, украшенное мерцающими украшениями.

Объявление НАСА включает в себя несколько изображений, на которых запечатлено скопление галактик «Рождественская елка» под разными углами. На одном из этих изображений представлен увеличенный вид галактики на заднем плане, на которой изображена звезда, игриво прозванная «Мотра».

По оценкам исследователей, Мотра существовала примерно 11 миллиардов лет назад, примерно через 3 миллиарда лет после Большого взрыва. Для сравнения: наше собственное Солнце, наряду с формированием Солнечной системы, сформировалось около 4.6 миллиардов лет назад, что совпало с созданием Земли.

Эти скопления галактик, увековеченные на этих необычных изображениях, являются частью программы НАСА Frontier Fields, комплексного исследования самых глубоких уголков Вселенной. Это предприятие, начатое в 2014 году с помощью космического телескопа «Хаббл», предоставило бесценную информацию о нашем космическом происхождении.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какие телескопы использовались для создания изображения Вселенной?

Ответ: Космический телескоп Джеймса Уэбба и космический телескоп Хаббл.

Вопрос: Каково техническое обозначение скоплений галактик, изображенных на изображении?

Ответ: MACS0416.

Вопрос: Как далеко находятся эти скопления галактик?

Ответ: Они находятся примерно в 4.3 миллиарда световых лет от Земли.

Вопрос: Что означает название «Скопление галактик Рождественская елка»?

Ответ: Название происходит от красочных и мерцающих огней гроздей, напоминающих праздничное дерево.

Вопрос: Сколько лет звезде по прозвищу «Мотра»?

Ответ: По оценкам, он существовал около 11 миллиардов лет назад, примерно через 3 миллиарда лет после Большого взрыва.

источники:

– [НАСА](https://www.nasa.gov)