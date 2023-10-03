Марсоход Perseverance запечатлел огромного пылевого дьявола на Марсе

Марсоход НАСА Perseverance запечатлел впечатляющее зрелище на Марсе – огромный пылевой дьявол, достигающий ошеломляющей высоты 1.2 мили. На видеозаписи, снятой марсоходом, видна нижняя часть пылевого дьявола, движущегося вдоль западного края кратера Джезеро на Марсе.

Хотя на видео видны только нижние 387 футов пылевого дьявола, ученые оценивают его общую высоту в 1.2 мили, что почти в 3.5 раза выше небоскреба One World Trade Center в Нью-Йорке. Пылевой дьявол имел ширину около 200 футов и двигался со скоростью около 12 миль в час.

Марк Леммон, член научной группы Perseverance, объясняет, что, хотя они не видят на видео вершину пылевого дьявола, тень, которую он отбрасывает, указывает на его высоту. Большинство пылевых дьяволов на Марсе представляют собой вертикальные колонны, и, судя по тени, высота этого конкретного пылевого дьявола оценивается примерно в 1.2 мили.

Марсианские пылевые дьяволы гораздо сильнее и крупнее земных. В то время как пылевые дьяволы на нашей планете могут достигать средней высоты 1,000 футов, марсианский пылевой дьявол, пойманный «Персеверансом», в шесть раз выше. Пылевых дьяволов чаще всего можно увидеть в весенние и летние месяцы на Марсе, но их появление невозможно предсказать.

В 2012 году марсоход Perseverance уже зафиксировал на Марсе пылевого дьявола, высота которого достигала ошеломляющих 12 миль. Эти наблюдения дают ценную информацию об атмосферных условиях и погодных явлениях, уникальных для Красной планеты.

Источники: НАСА.

*Определения:

Пылевой дьявол: Явление, похожее на вихрь или торнадо, состоящее из частиц пыли или песка, образующееся на поверхности планеты или луны.

Марс: Четвертая планета от Солнца и вторая по размеру планета Солнечной системы, известная своим красноватым цветом.