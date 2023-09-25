НАСА успешно собрало первый в истории образец астероида

Семилетняя миссия НАСА по сбору образца астероида наконец увенчалась успехом, предоставив ценную информацию о потенциально опасных астероидах и происхождении органики и воды на Земле. Капсула OSIRIS-REx, являвшаяся частью миссии, успешно приземлилась на Землю, что стало важной вехой в научных исследованиях.

Миссия OSIRIS-REx, начатая в 2016 году, была направлена ​​на картографирование и анализ астероида Бенну, который классифицируется как потенциальный объект столкновения с Землей. После нескольких лет путешествия 24 сентября космический корабль вернулся на Землю, неся камни и пыль, собранные с астероида. Для обеспечения чистоты образца капсулу хранили во временно чистом помещении и заливали азотом для предотвращения загрязнения земными веществами.

Ученые надеются, что изучение этого образца астероида обеспечит более глубокое понимание природы потенциально опасных астероидов и прольет свет на формирование планет. Более того, образцы могут раскрыть информацию о происхождении органических соединений, необходимых для развития жизни на Земле, включая воду.

Успех миссии OSIRIS-REx — это не конец, а скорее начало дальнейших исследований. У НАСА есть амбициозные планы на будущие миссии, связанные с астероидами, такие как предстоящая миссия «Психея», целью которой является исследование астероида, расположенного между Марсом и Юпитером. Кроме того, год назад НАСА успешно протестировало тест двойного перенаправления астероидов (DART), продемонстрировав способность агентства изменять орбиту астероида, врезаясь в него на высокой скорости.

Эти достижения демонстрируют стремление НАСА расширить границы научных исследований. Администратор НАСА Билл Нельсон подчеркнул, что эти миссии вдохновляют и объединяют людей, напомнив нам, что нет ничего за пределами нашей досягаемости, когда мы сотрудничаем для достижения общей цели.

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