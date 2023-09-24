Космическая капсула НАСА с образцом астероида успешно приземлилась в пустыне Юты

Космическая капсула НАСА с самым большим образцом почвы, когда-либо собранным с поверхности астероида, успешно приземлилась в пустыне штата Юта. Капсула в форме леденца, выпущенная с космического корабля-робота OSIRIS-REx, приземлилась в назначенной зоне приземления к западу от Солт-Лейк-Сити на огромном испытательном и тренировочном полигоне вооруженных сил США в штате Юта. Образцы будут доставлены в новую лабораторию Космического центра имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, где ученые проанализируют их.

В капсуле находится как минимум чашка обломков богатого углеродом астероида, известного как Бенну. Ведущий ученый миссии Данте Лауретта из Университета Аризоны выразил волнение по поводу открытия контейнера в Хьюстоне, поскольку оно покажет истинное количество собранного образца. Эта миссия знаменует собой второй случай, когда образцы астероидов были возвращены на Землю, при этом Япония стала единственной страной, которая успешно доставила образцы из миссий по астероидам.

Бенну, астероид, с которого был собран образец, является реликтом ранней Солнечной системы и дает ценную информацию о происхождении и развитии каменистых планет, таких как Земля. Ученые полагают, что он может даже содержать органические молекулы, необходимые для возникновения жизни. Образцы, доставленные с другого околоземного астероида, Рюгу, японской миссией Хаябуса2 три года назад, содержали органические соединения, которые еще раз подтвердили гипотезу о том, что эти небесные объекты засеяли раннюю Землю строительными блоками жизни.

Миссия OSIRIS-REx, запущенная в 2016 году, провела на орбите Бенну почти два года, прежде чем собрать образец в 2020 году. Затем космический корабль отправился в круиз длиной 1.9 миллиарда километров обратно на Землю, выдерживая во время полета температуру до 2,800 градусов по Цельсию. -вход. Успешная посадка в Юте является значительным достижением для НАСА, а образцы предоставят ценные данные для ученых, изучающих формирование и эволюцию нашей Солнечной системы.

Источники: The Guardian.