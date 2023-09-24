Капсула для возврата образцов с астероида успешно приземлилась в штате Юта

Капсула в форме блюдца, содержащая фрагменты астероида, которые могут содержать подсказки о зарождении Солнечной системы, успешно спустилась в атмосферу Земли и приземлилась в штате Юта. Капсула для возврата образцов весом 110 фунтов и шириной 31 дюйм была выпущена с космического корабля OSIRIS-REx после семилетнего путешествия длиной в четыре миллиарда миль. Он содержал полфунта камней и почвы, собранных с астероида, известного как Бенну, в 2020 году.

Во время спуска капсула выдержала температуру более 5,000 градусов и тормозную силу, в 32 раза превышающую силу тяжести. Тем не менее, он успешно раскрыл парашюты и благополучно приземлился на испытательно-тренировочном полигоне штата Юта к западу от Солт-Лейк-Сити.

Эвакуационные бригады компании Lockheed Martin и испытательно-тренировочного полигона штата Юта быстро прибыли к месту приземления, чтобы осмотреть капсулу на предмет каких-либо признаков повреждений или загрязнения. Было установлено, что капсула цела и не имеет повреждений, через которые могли бы попасть загрязняющие вещества.

Затем капсулу перевезли во временную чистую комнату, где ее разберут и подготовят образцы для отправки в Космический центр Джонсона в Хьюстоне. Образцы, представляющие собой крупнейшую коллекцию внеземного материала со времен лунной программы «Аполлон», будут подвергнуты детальному анализу, чтобы дать представление о раннем формировании Солнечной системы.

Ученые надеются, что образцы помогут ответить на вопросы о том, почему Земля является обитаемым миром и как ингредиенты для жизни попали на нашу планету. Они полагают, что богатые углеродом астероиды, такие как Бенну, принесли эти материалы на Землю на ранних стадиях формирования Солнечной системы.

В целом, успешное приземление капсулы, возвращающей образцы астероидов, знаменует собой важную веху в исследовании НАСА астероидов и их потенциальной роли в зарождении жизни на Земле.

источники:

- НАСА