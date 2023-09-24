Первая коллекция образцов астероидов НАСА приземлилась в пустыне Юты

Семилетняя миссия космического корабля НАСА Osiris-REx завершилась успешно: он аккуратно приземлил свою первую коллекцию образцов астероидов в пустыне Юты. Компактная капсула-образец была запущена с расстояния 63,000 XNUMX миль во время близкого пролета мимо Земли и через четыре часа приземлилась на уединенном участке военной территории. Тем временем основной космический корабль продолжит свою миссию по исследованию другого астероида.

Собранные образцы будут доставлены в новую лабораторию Космического центра имени Джонсона НАСА в Хьюстоне. В центре они присоединятся к сотням фунтов лунных камней, собранных астронавтами Аполлона более полувека назад. Данте Лауретта, ведущий ученый миссии из Университета Аризоны, будет сопровождать образец в Техас. Открытие контейнера в Хьюстоне станет важным моментом, поскольку покажет количество собранного материала.

НАСА планирует публично представить образец астероида 11 октября в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне. Это открытие будет сопровождаться пресс-конференцией, на которой научная группа НАСА OSIRIS-REx обсудит свой первоначальный анализ образца. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на телевидении НАСА, в приложении НАСА и на веб-сайте агентства.

Источник: Hindustan Times

источники:

– Определение космического корабля Osiris-REx: происхождение, спектральная интерпретация, идентификация ресурсов и безопасность – Regolith Explorer

– Определение Космического центра Джонсона: объект НАСА, расположенный в Хьюстоне, штат Техас, который служит ведущим центром пилотируемых космических полетов и содержит многочисленные исследовательские и испытательные центры.

– Определение астронавтов Аполлона: Астронавты, участвовавшие в миссиях НАСА «Аполлон», ответственных за высадку первых людей на Луну.

– Определение лунных камней: камни, собранные с поверхности Луны во время миссий «Аполлон» для научных исследований и анализа.