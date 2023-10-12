Запуск ракеты SpaceX отложен из-за плохих погодных условий

НАСА и SpaceX объявили о задержке запуска миссии по астероиду Психея из-за неблагоприятных погодных условий в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Запуск, который первоначально был запланирован на четверг, был перенесен на пятницу, 13 октября, в 10:19 по восточному времени. Прямая трансляция запуска будет доступна на различных каналах НАСА, включая YouTube и NASA Live.

Миссия будет выполнена с использованием тройной ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX, которая в настоящее время находится на стартовой площадке и готовится к полету. Решение отложить запуск было принято после того, как НАСА прогнозировало вероятность подходящих погодных условий на четверг лишь 20%.

Если пятничная попытка запуска окажется неудачной, у команды миссии будут дополнительные возможности для запуска космического корабля до 25 октября. Миссия «Психея» знаменует собой первое исследование НАСА астероида с металлической поверхностью, а не с типичным составом камня и льда. Космический корабль пролетит около 2.2 миллиарда миль до точки между Марсом и Юпитером, а путь к месту назначения займет около шести лет.

Как только он достигнет астероида, космический корабль развернет ряд научных инструментов для изучения небесного тела шириной 170 миль. С помощью этого анализа ученые надеются получить представление о ранних стадиях развития Солнечной системы и формировании скалистых планет, таких как Земля и Марс.

Кроме того, миссия «Психея» станет первым испытанием НАСА системы глубокой космической оптической связи в глубоком космосе. Ожидается, что эта лазерная система связи обеспечит передачу данных с более высокой пропускной способностью для будущих миссий НАСА.

В других новостях НАСА недавно представило образцы камня и пыли, полученные с астероида Бенну, которые были доставлены на Землю в прошлом месяце в рамках отдельной миссии.

Источники: НАСА, SpaceX.