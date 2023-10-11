НАСА отменяет выход в открытый космос из-за утечки информации о космической станции

НАСА отменило выход в открытый космос, запланированный на четверг, 12 октября, после того, как ранее на этой неделе на российском научном модуле "Наука" была обнаружена утечка аммиачного теплоносителя. Эта мера предосторожности была принята для обеспечения безопасности космонавтов и оборудования на Международной космической станции (МКС).

Представители НАСА заявили, что инженерные группы и группы управления полетами изучают данные и видеозаписи утечки. Утечка, которая сейчас прекратилась, была подтверждена диспетчерами полета Роскосмоса и изображениями камер внешней станции НАСА. Выходы в открытый космос с участием плавающих хлопьев аммиака требуют дополнительных мер для предотвращения загрязнения. Причина утечки пока выясняется.

Роскосмос, российское космическое агентство, планирует поручить двум космонавтам проверить радиатор во время ранее запланированного выхода в открытый космос 25 октября. И НАСА, и Роскосмос подчеркнули, что утечка не оказала существенного влияния на работу космической станции.

Отмена выхода в открытый космос приведет к задержке мелкого технического обслуживания МКС, а также испытаний в поддержку будущих исследований Луны. Выход в открытый космос предназначался для астронавта НАСА Лорал О'Хара и астронавта Европейского космического агентства Андреаса Могенсена для сбора образцов для анализа. Они также должны были заменить камеру высокого разрешения, демонстрируя возможности запланированной лунной орбитальной станции под названием Gateway.

Задержка также повлияет на второй этап технического обслуживания американского сегмента, запланированный на конец октября. Выход в открытый космос с участием О'Хары и астронавта НАСА Жасмин Могбели стал бы вторым в истории выходом в открытый космос, в котором участвовали бы только женщины.

Утечка теплоносителя «Наука» стала третьей в российском оборудовании МКС за последний год. Российские официальные лица предположили, что утечки в кораблях «Союз» и «Прогресс», вероятно, произошли из-за ударов микрометеоритов. Расследование утечки информации о «Науке» продолжается.

источники:

- НАСА

– Роскосмос

Определения:

– Аммиачная охлаждающая жидкость: вещество, используемое для регулирования температуры в системах охлаждения космических аппаратов.

– Международная космическая станция (МКС): космическая станция, которая служит исследовательской лабораторией и жилым пространством для астронавтов из разных стран.

– Выход в открытый космос: деятельность, при которой астронавты покидают космический корабль и отправляются в космос для выполнения задач.

– Радиатор: устройство, используемое для передачи тепла от одной среды к другой.

– Удары микрометеороидов: Столкновения мелких частиц в космосе с космическими кораблями или другими объектами.

– Роскосмос: Российское космическое агентство, отвечающее за исследование и освоение космоса.

Image Source:

– Изображение предоставлено: НАСА