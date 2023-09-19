Резиновая комната: защита астронавтов и экипажей во время космических запусков

Космические путешествия — сложное и опасное занятие, поэтому НАСА принимает всесторонние меры предосторожности для обеспечения безопасности своих астронавтов и экипажей. Одной из таких мер предосторожности является создание «Резиновой комнаты», скрытого подземного объекта, расположенного под стартовыми площадками комплекса стартовой площадки 39 во Флориде.

Разработанная для защиты рабочих в случае катастрофического взрыва, Резиновая комната состоит из сети туннелей и бункеров, расположенных глубоко под высокими ракетами и сопутствующими конструкциями. Его цель — предоставить убежище людям, которые могут оказаться на земле в результате взрыва Сатурна-XNUMX.

Хотя никто не выжил бы при таком взрыве, НАСА разработало процесс, который дает работникам возможность отреагировать и найти безопасность. Путь эвакуации начинается с девятиэтажной водной горки, окутанной тьмой, которая ведет людей в глубину стартовой площадки. Для астронавтов побег начинается еще выше в воздухе, поскольку они используют высокоскоростной лифт, чтобы спуститься из капсулы космического корабля на мобильную стартовую площадку всего за 30 секунд.

Оттуда члены экипажа должны были пробить узкий, крутой резиновый туннель длиной 60 метров. Горка покрыта водой, чтобы обеспечить более быстрый спуск. После выхода из горки сотрудники приземлялись на резиновый стол, иногда наполненный водой, в результате чего люди скатывались к задней стене.

После этого захватывающего опыта рабочие проносились через взрывозащищенные двери и попадали в Резиновую комнату. Название происходит от того, что все в комнате покрыто резиной, обеспечивающей дополнительную защиту от потенциально вредных воздействий. Куполообразная Резиновая комната, оснащенная подпружиненным полом, может выдерживать огромную силу, снижая давление, испытываемое пассажирами, с 75 G до более устойчивых 4 G.

Бункер снабжен пайками, водой и даже туалетом, что позволяет людям прокормить себя до тех пор, пока не станет возможным спасение. Кроме того, если основные пути эвакуации будут заблокированы, НАСА в крайнем случае установило аварийный люк в верхней части Резиновой комнаты.

К счастью, Резиновая комната ни разу не использовалась в случае реальной чрезвычайной ситуации, и ни одна ракета «Сатурн-XNUMX» никогда не взрывалась на стартовой площадке. Хотя стартовая площадка и запутанные туннели под ней сейчас заброшены, важность таких мер безопасности в освоении космоса невозможно переоценить.

источник:

– [Журнал космической безопасности](https://www.spacesafetymagazine.com/space-exploration/humanspaceflight/launch-pad-rubber-room/)