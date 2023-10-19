Лаборатория IDEAS NASA Biosignatures: подайте заявку прямо сейчас, чтобы получить уникальный опыт семинара

Программа НАСА по астробиологии предлагает ученым из учреждений США прекрасную возможность принять участие в работе лаборатории Biosignatures IDEAS. Этот инновационный семинар направлен на разработку новых и новаторских предложений по грантам посредством экспертной оценки в режиме реального времени.

Лаборатория Biosignatures IDEAS будет состоять из виртуальных предварительных встреч, личных и виртуальных сессий. Очные сессии пройдут 6–8 февраля 2024 г., а виртуальные — 16, 23 февраля и 1 марта.

Участвуя в этом семинаре, ученые получат возможность сотрудничать с коллегами, получать ценные отзывы и уточнять свои заявки на гранты в режиме реального времени. Конечная цель — разработать набор предложений, которые будут рассмотрены на предмет финансирования в рамках программы «Экзобиология».

Чтобы подать заявку на участие в лаборатории Biosignatures IDEAS, заинтересованные ученые могут посетить официальный сайт по адресу [ссылка для подачи заявки]. Здесь они могут найти дополнительную информацию о семинаре и подать заявку.

Этот уникальный семинар — отличная возможность для ученых в области астробиологии поднять свои исследования на новую высоту. Участвуя в экспертной оценке и сотрудничестве в режиме реального времени, участники смогут уточнить свои идеи и разработать сильные заявки на гранты, которые могут внести значительный вклад в эту область.

Не упустите шанс стать частью лаборатории IDEAS Biosignatures НАСА. Подайте заявку сейчас и поднимите свои исследования на новый уровень!

Определения:

– Биосигнатуры: индикаторы прошлой или настоящей жизни, которые можно обнаружить и изучить в различных средах.

– IDEAS: Innovation in Development, Exploration and Science – программа, которая способствует сотрудничеству и развитию преобразующих идей в освоении космоса.

источники:

– Астробиологическая программа НАСА [URL не указан]

– Программа экзобиологии [URL не указан]