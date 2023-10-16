Тайны Психеи, астероида, богатого металлом

Недавний запуск миссии НАСА к Психее, астероиду, расположенному в Главном поясе астероидов, вызвал любопытство ученых. Считается, что Психея, впервые обнаруженная в 1852 году, состоит в основном из железа, никеля и силикатов. Возможно, это даже обнаженное ядро ​​древней планетезимали.

С помощью гамма- и нейтронного спектрометра Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса космический корабль намерен с высокой точностью обнаружить химические элементы, присутствующие на поверхности Психеи. Ученые надеются выяснить, была ли когда-то Психея ядром планеты с активным динамо-машиной, генерирующим магнитное поле.

По прибытии космического корабля в августе 2029 года он будет находиться на орбите Психеи на расстоянии около 700 км в течение двух лет. За это время его инструменты составят карту поверхности и найдут доказательства существования древнего магнитного поля.

По словам Томаса Преттимена, соисследователя из Института планетологии, формирование ядра требует нагрева и плавления, при этом плотные металлические фазы отделяются от силикатов и опускаются к центру тела. Внутренним источником тепла Психеи, вероятно, является распад короткоживущих радиоизотопов, производимых близлежащими сверхновыми. По мере распада этих изотопов Психея остыла и образовала ядро, мантию и кору. Внешние слои силиката могли быть сорваны ударами, что потенциально обнажило ядро, даже когда оно было частично расплавлено.

Для изучения элементного состава на поверхности Психеи гамма-нейтронный спектрометр анализирует энергетические выбросы космических лучей и частиц высокой энергии. Испускаемые нейтроны и гамма-лучи могут указывать на присутствие определенных элементов. Германий, плотный элемент, используется в спектрометре для обнаружения останавливающихся внутри него гамма-лучей. Эта энергия остановки создает электрический сигнал, который можно измерить с помощью точной электроники.

Обнаружение высоких содержаний железа и никеля может указывать на происхождение Психеи из ядра. Присутствие серы предполагает интересный вулканизм. Кроме того, изучая магнитное поле Психеи, ученые могут получить представление о ее истории. Если бы внутри активной зоны происходила тепловая циркуляция проводящего жидкого металла, могло бы возникнуть сильное магнитное поле. Магнитометр космического корабля будет искать доказательства существования этого динамо.

Сбор первичных научных данных начнется в 2030 году, когда космический корабль выйдет на низковысотную орбиту вокруг Психеи. К тому времени учёные надеются получить полное представление о составе Психеи. Миссия вызвала ажиотаж среди ученых, поскольку этот богатый металлами астероид таит в себе множество неизвестных. Ожидается, что поверхность Психеи с ее потенциальными ударными кратерами и потоками металлической лавы станет захватывающим зрелищем.

В целом, изучение Психеи может дать ценную информацию о ранней истории нашей Солнечной системы и процессах, которые привели к образованию небесных тел.

источники:

– Миссия НАСА по Психике: открытие металлического мира: https://www.nasa.gov/feature/nasa-s-mission-to-psyche-unveiling-am

– Веб-сайт Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса: https://www.jhuapl.edu/

– Институт планетарных наук: https://www.psi.edu/