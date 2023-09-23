Космический мусор, также известный как орбитальный мусор, — это куски мусора, которые остались на орбите Земли в результате деятельности человека в космосе. К ним относятся несуществующие спутники, отработавшие ступени ракет и другие фрагменты. Распространение космического мусора стало серьезной проблемой, поскольку оно представляет угрозу для действующих спутников и Международной космической станции.

Спутники, которые используются для связи, мониторинга погоды и навигации, ответственны за большую часть космического мусора. Когда срок их эксплуатации подходит к концу, они становятся космическим мусором. Помимо спутников, накоплению космического мусора способствуют и вышедшие из строя ступени ракет.

Опасность космического мусора заключается в его возможности столкнуться с действующими спутниками и космическими кораблями. Даже небольшие фрагменты мусора могут нанести значительный ущерб из-за высоких скоростей, с которыми они движутся. Столкновение спутника с куском космического мусора может привести к разрушению обоих объектов, что приведет к дальнейшей фрагментации и созданию каскадного эффекта, известного как синдром Кесслера.

Чтобы смягчить проблему космического мусора, были приняты различные меры. Один из подходов состоит в том, чтобы спроектировать спутники и ракеты таким образом, чтобы их можно было спустить с орбиты и сжечь в атмосфере Земли, когда они достигнут конца своего эксплуатационного срока. Другая стратегия — активно удалять космический мусор с помощью роботизированных систем.

Также предпринимаются усилия по улучшению управления космическим движением, чтобы снизить вероятность столкновений. Это включает в себя отслеживание и картирование космического мусора, а также, при необходимости, выполнение маневров по предотвращению столкновений.

В заключение отметим, что растущая проблема космического мусора представляет собой значительную угрозу для действующих спутников и создает проблемы для будущего освоения космоса. Крайне важно решить эту проблему с помощью таких мер, как сведение с орбиты, активное удаление и улучшение управления космическим движением.

источники:

– Европейское космическое агентство (ЕКА)