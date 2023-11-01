Новая статья: Астронавты готовятся к техническому выходу в открытый космос на Международной космической станции

Идут последние приготовления к выходу в открытый космос на Международной космической станции (МКС), поскольку экипаж 70-й экспедиции готовится к выполнению этой задачи. В среду астронавты НАСА Жасмин Могбели и Лорал О'Хара отправятся в почти семичасовой выход в открытый космос, чтобы снять оборудование радиосвязи и заменить оборудование, которое позволяет солнечным батареям МКС отслеживать Солнце.

Выход в открытый космос, который должен начаться в 8:05 утра по восточному времени, станет первым разом, когда оба астронавта выйдут за пределы космической станции. Менеджеры миссии дали добро НАСА ТВ на прямую трансляцию события, начиная с 6:30 утра по восточному времени, в приложении и на веб-сайте агентства.

Командующий Андреас Могенсен из Европейского космического агентства и Сатоши Фурукава из JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) присоединились к Могбели и О'Хара для подготовки к выходу в открытый космос, который длился целый день. Команда прошла стандартные медицинские осмотры, включая проверку температуры, артериального давления, пульса и дыхания. Кроме того, они рассмотрели процедуры выхода в открытый космос и провели совещание по окончательной готовности с наземными специалистами.

Внутри шлюза «Квест» астронавты подготовили свои инструменты и скафандры, готовясь к предстоящему выходу в открытый космос. Работы по техническому обслуживанию ознаменуют 12-й выход в открытый космос на МКС в этом году.

Тем временем трое космонавтов космической станции сосредоточились на своих повседневных научных исследованиях и задачах по техническому обслуживанию в сегменте станции Роскосмоса. Бортинженер Олег Кононенко принял участие в 24-часовом сеансе измерения сердечной деятельности и артериального давления, а бортинженер Николай Чуб выполнил задачи по очистке после выхода в открытый космос на прошлой неделе. Бортинженер Константин Борисов в течение дня помогал с жизнеобеспечением и техническим обслуживанием.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что будут делать космонавты во время выхода в открытый космос?

Ответ: Астронавты снимут оборудование радиосвязи и заменят оборудование солнечных батарей МКС.

Вопрос: Будет ли транслироваться выход в открытый космос?

Ответ: Да, NASA TV будет вести прямую трансляцию выхода в открытый космос в приложении и на веб-сайте агентства.

Вопрос: Сколько выходов в открытый космос было совершено на МКС в этом году?

Ответ: Это будет 12-й выход в открытый космос на МКС в 2021 году.