Стражи Галактики Том. 3. Недооценивает науку, но захватывает сердца

Стражи Галактики Том. «3» очаровал зрителей своими межгалактическими приключениями, но недавний анализ, проведенный астронавтом НАСА Крисом Хэдфилдом, показывает, что в фильме есть некоторые вольности с научной точностью. В частности, Хэдфилд указывает на ошибку в сцене, где Звездный Лорд плавает в космосе без скафандра в течение длительного периода времени.

Хэдфилд объясняет, что на самом деле человеку, оставшемуся в космосе без какой-либо защиты, жить будет недолго. Кислород в кровотоке уйдет в течение 15 секунд, что приведет к потере сознания, а в течение 90 секунд тело получит необратимые повреждения, ведущие к смерти. Хотя в фильме показаны драматические визуальные эффекты, такие как раздувание лица и иней на лице Звездного Лорда, Хэдфилд утверждает, что они не будут происходить в такой крайней степени.

Он также отмечает, что этот сценарий был бы более правдоподобным для такого персонажа, как Грут, поскольку разумное дерево могло бы выжить в космосе, не испытывая тех же негативных последствий, что и человек.

Стоит отметить, что Стражи Галактики. «3» — не первый фильм серии, в котором изображены персонажи, подвергающиеся опасности в космосе. В первом фильме «Стражи Галактики» Гамора и Звездный Лорд попали в опасный инцидент в космосе, когда их плоть замерзла. Хотя создатели фильма включили некоторые реалистичные аспекты, такие как отек лица Звездного Лорда, для усиления эмоционального воздействия, Хэдфилд признает, что фильм, возможно, не достигнет полного научного реализма.

Несмотря на научные неточности, «Стражи Галактики. Том. «3» остается удовлетворительным завершением трилогии «Стражи», очаровывая зрителей своим космическим путешествием и эмоциональной интенсивностью.

источники:

- Анализ астронавта НАСА Криса Хэдфилда

– Интервью Vanity Fair с Крисом Хэдфилдом