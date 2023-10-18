Солнечное затмение, снятое с Международной космической станции

Недавнее солнечное затмение стало ошеломляющим зрелищем для наблюдателей за небом на Земле, а также для тех, кто находится на борту Международной космической станции (МКС). 14 октября на узком участке земли от побережья Орегона до Центральной и Южной Америки произошло кольцевое солнечное затмение, во время которого Луна частично закрыла солнце, создав светящийся эффект «огненного кольца». Однако многие другие стали свидетелями частичного затмения, в том числе члены экипажа МКС.

Астронавт НАСА Жасмин Могбели, прибывшая на МКС в августе в рамках миссии SpaceX Crew-7, сделала невероятную фотографию затмения из космоса. Изображение было опубликовано Центром космических полетов имени Маршалла НАСА в Алабаме. В твите описывалось, как команда наблюдала за происходящим со своей точки обзора на высоте 260 миль над Землей.

Кольцевые солнечные затмения происходят, когда слегка эллиптическая орбита Луны заставляет ее идеально выравниваться между Солнцем и Землей. Однако из-за положения Луны по отношению к Земле она не может полностью закрывать Солнце с точки зрения наблюдателей на земле. В результате образуется кольцо солнечного света, известное как «огненное кольцо», окружающее затемненный центр Солнца.

Жители Северной Америки могут ожидать еще одного солнечного затмения менее чем через шесть месяцев. 8 апреля 2024 года полное солнечное затмение произойдет над Мексикой, США и Канадой. Это долгожданное событие позволит наблюдателям за небом стать свидетелями впечатляющего явления, когда Луна полностью закрывает солнечный диск. Дополнительную информацию о затмении 2024 года можно найти в нашем подробном руководстве по затмениям.

Определения:

– Солнечное затмение: небесное событие, при котором Луна проходит между Солнцем и Землей, в результате чего Луна отбрасывает тень на поверхность Земли.

– Кольцевое солнечное затмение: тип солнечного затмения, при котором Луна находится в самой дальней точке от Земли и не полностью закрывает Солнце, создавая эффект «огненного кольца».

– Точка обзора: позиция или перспектива, с которой что-то наблюдается или рассматривается.

– Эллиптическая орбита: эллиптическая форма траектории объекта вокруг другого объекта под действием гравитационных сил.

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