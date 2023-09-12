Астронавт Фрэнк Рубио установил новый рекорд выносливости США, проведя в космосе 371 день

Астронавт Фрэнк Рубио побил рекорд продолжительности одного полета в США, проведя 371 день на борту Международной космической станции (МКС). Это превосходит предыдущий рекорд Марка Ванде Хея в 355 дней. Рубио вместе с космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным должен вернуться на Землю 27 сентября после длительного пребывания в космосе.

Первоначально планировалось вернуться в марте, но Рубио и его товарищам по экипажу пришлось остаться на МКС из-за утечки охлаждающей жидкости на корабле «Союз МС-22». Утечка, предположительно вызванная ударом микрометеора, вынудила экипаж продлить свое пребывание на шесть месяцев. В феврале был успешно запущен беспилотный запасной «Союз», чтобы обеспечить соблюдение российского графика ротации экипажей.

Рубио рассказал о проблемах, связанных с отсутствием семьи во время таких важных событий, как дни рождения и поездка сына в колледж, но похвалил жену и детей за то, что они хорошо справились с ситуацией. Несмотря на личные трудности, Рубио сосредоточился на работе и извлек из ситуации максимум пользы.

Рекордное достижение Рубио приближает его к мировому рекорду, установленному космонавтом Валерием Поляковым, который провел 437 дней и 18 часов на борту российской космической станции "Мир". В следующий экипаж, который заменит Рубио и его коллег, войдут Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт НАСА Лорал О'Хара. Кононенко и Чуб планируют провести на МКС год.

Источник: Ассошиэйтед Пресс.