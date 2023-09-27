CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Астронавт НАСА и российские космонавты вернулись на Землю после годичной космической миссии

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Астронавт НАСА и российские космонавты вернулись на Землю после годичной космической миссии

Астронавт НАСА Фрэнк Рубио вместе с двумя российскими космонавтами успешно вернулся на Землю в среду, проведя в космосе более года. Продолжительное пребывание Рубио установило новый рекорд самого продолжительного космического полета США.

Первоначально запланированная как 180-дневная миссия, пребывание троицы на Международной космической станции (МКС) было продлено до 371 дня из-за непредвиденных обстоятельств. Их первоначальная капсула «Союза» была повреждена космическим мусором, что привело к потере теплоносителя и проблемам с перегревом. В результате для их возвращения на Землю была использована запасная капсула «Союза», запущенная в феврале.

Рекордный космический полет Рубио превзошел предыдущий рекорд выносливости США, установленный Марком Ванде Хеем. Однако общий рекорд принадлежит России с продолжительностью 437 дней.

За время пребывания в космосе астронавты преодолели 157 миллионов миль и обогнули Землю почти 6,000 раз. Рубио, армейский врач и пилот вертолета, выразил эмоциональные трудности, связанные с тем, что он находился вдали от своей семьи в течение такого длительного периода. Он пропустил важные вехи, в том числе окончание первого года обучения его старшей дочери в Военно-морской академии США.

По возвращении Рубио и его коллеги по экипажу получили похвалу от нового командира космической станции, датчанина Андреаса Могенсена, за их самоотверженность и настойчивость. Рубио подчеркнул, что теперь, когда он вернулся на Землю, его главным приоритетом было обнять жену и детей.

Хотя Рубио в настоящее время является рекордсменом по самому продолжительному космическому полету в США, НАСА не имеет ближайших планов относительно увеличения количества миссий продолжительностью в год. Успешное возвращение экипажа знаменует собой значительное достижение в освоении космоса и подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются астронавты во время длительного пребывания в космосе.

источники:
– Ассошиэйтед Пресс (AP)
- Hindustan Times

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Разливы древних рек на Гангской равнине дают представление о будущих супернаводнениях

сентябрь 29, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев