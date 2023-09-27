Астронавт НАСА и российские космонавты вернулись на Землю после годичной космической миссии

Астронавт НАСА Фрэнк Рубио вместе с двумя российскими космонавтами успешно вернулся на Землю в среду, проведя в космосе более года. Продолжительное пребывание Рубио установило новый рекорд самого продолжительного космического полета США.

Первоначально запланированная как 180-дневная миссия, пребывание троицы на Международной космической станции (МКС) было продлено до 371 дня из-за непредвиденных обстоятельств. Их первоначальная капсула «Союза» была повреждена космическим мусором, что привело к потере теплоносителя и проблемам с перегревом. В результате для их возвращения на Землю была использована запасная капсула «Союза», запущенная в феврале.

Рекордный космический полет Рубио превзошел предыдущий рекорд выносливости США, установленный Марком Ванде Хеем. Однако общий рекорд принадлежит России с продолжительностью 437 дней.

За время пребывания в космосе астронавты преодолели 157 миллионов миль и обогнули Землю почти 6,000 раз. Рубио, армейский врач и пилот вертолета, выразил эмоциональные трудности, связанные с тем, что он находился вдали от своей семьи в течение такого длительного периода. Он пропустил важные вехи, в том числе окончание первого года обучения его старшей дочери в Военно-морской академии США.

По возвращении Рубио и его коллеги по экипажу получили похвалу от нового командира космической станции, датчанина Андреаса Могенсена, за их самоотверженность и настойчивость. Рубио подчеркнул, что теперь, когда он вернулся на Землю, его главным приоритетом было обнять жену и детей.

Хотя Рубио в настоящее время является рекордсменом по самому продолжительному космическому полету в США, НАСА не имеет ближайших планов относительно увеличения количества миссий продолжительностью в год. Успешное возвращение экипажа знаменует собой значительное достижение в освоении космоса и подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются астронавты во время длительного пребывания в космосе.

источники:

– Ассошиэйтед Пресс (AP)

- Hindustan Times