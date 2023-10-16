Чего астронавту НАСА Фрэнку Рубио больше всего не хватает в жизни в космосе

Астронавт НАСА Фрэнк Рубио недавно вернулся на Землю, проведя на борту Международной космической станции (МКС) рекордные 371 день. Во время сессии вопросов и ответов Рубио поделился тем, чего ему больше всего не хватает в жизни в космосе.

Одной из вещей, упомянутых Рубио, был опыт плавания в условиях микрогравитации. Он описал это как развлечение, заставившее его почувствовать себя маленьким ребенком. Однако он также признал сложность работы в такой среде, поскольку объекты имеют тенденцию уплывать. Несмотря на трудности, ощущение невесомости ему очень нравилось.

Тем не менее, самое важное, что Рубио будет не хватать, — это захватывающий вид на Землю из космоса. Он назвал его захватывающим и уникальным, подчеркнув возможность взглянуть на нашу планету с высоты 250 миль. Даже в трудные дни или минуты простой взгляд в окно на несколько секунд поднимал ему настроение.

Чтобы получить лучшие виды, астронавты часто посещают модуль «Купол», в котором есть семь окон, из которых открывается беспрепятственный вид на Землю и за ее пределы. Некоторые астронавты, такие как французский астронавт Тома Песке, даже планируют свои визиты так, чтобы они совпадали с облетами потрясающих природных объектов, чтобы сделать невероятные снимки.

Первоначально космическая миссия Рубио планировалась на шесть месяцев, но была продлена из-за проблемы с космическим кораблем «Союз», который доставил его на МКС. Хотя он скучал по своей семье, дополнительное время позволило ему насладиться большим количеством видов Земли и большим количеством полетов, чем он первоначально ожидал.

В целом, опыт Рубио подчеркивает радость плавания в условиях микрогравитации и впечатляющий вид Земли из космоса. Эти элементы, несомненно, делают жизнь на орбите МКС уникальным и запоминающимся опытом.

Источники: НАСА.