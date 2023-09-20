Астронавт Фрэнк Рубио собирается вернуться на Землю после рекордной космической миссии

Астронавт НАСА Фрэнк Рубио, который является рекордсменом США по продолжительности непрерывного пребывания в космосе, должен вернуться на Землю 27 сентября, завершив миссию, которая длилась более года, на Международной космической станции (МКС). Рубио вместе с двумя российскими космонавтами, Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, изначально застрял на низкой околоземной орбите из-за утечки охлаждающей жидкости во время их запланированного полета домой, капсулы «Союз», пристыкованной к космической станции, в декабре 2022 года.

Чтобы решить эту проблему, НАСА и российское космическое агентство «Роскосмос» продлили экспедицию экипажа еще на шесть месяцев. Они определили, что протекающая капсула непригодна для доставки экипажа домой, поскольку она создает риск перегрева при входе в атмосферу Земли. В результате экипаж вернется на Землю в запасной капсуле «Союза», отправленной пустой.

На протяжении всей своей продолжительной космической миссии Рубио поддерживал регулярный контакт со своей семьей и полагался на поддержку своей команды. Он подчеркнул важность поиска баланса между работой и отдыхом для поддержания своего психического здоровья. Миссия Рубио, длившаяся 371 день подряд в космосе, побила предыдущий рекорд США, установленный астронавтом Марком Ванде Хеем в 2021 году.

Несмотря на продолжающуюся российско-украинскую войну и геополитическую напряженность, НАСА и Роскосмос продолжили совместную работу на МКС. Экипаж хорошо воспринял новость о расширенной миссии, а руководитель программы космической станции НАСА Джоэл Монтальбано в шутку упомянул о возможности полета с мороженым в качестве награды.

Рубио, врач, заявил, что он не согласился бы на эту миссию, если бы знал, что она будет держать его вдали от семьи более года. Тем не менее, он максимально использовал свое время в космосе, проводя исследования горения, участвуя в исследованиях здоровья человека и выращивая космические помидоры в рамках своего любимого научного эксперимента.

Чтобы стать свидетелями отлета Рубио с космической станции, зрители смогут настроиться на телеканал NASA TV на веб-сайте агентства 27 сентября. Корабль должен покинуть док космической станции в 3:51 утра по восточному времени, а освещение приземления начнется в 6 утра по восточному времени. .

Источники: НАСА, Mashable.