Астронавт НАСА Фрэнк Рубио возвращается на Землю после рекордного пребывания в космосе

Астронавт НАСА Фрэнк Рубио установил новый рекорд по продолжительности пребывания астронавта США в условиях микрогравитации. Рубио вместе со своими российскими коллегами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным приземлился на борту российского корабля "Союз МС-23" в Казахстане. Первоначально запланированная шестимесячная миссия на Международной космической станции (МКС), пребывание Рубио было продлено до 371 дня после того, как на его первоначальном космическом корабле во время стыковки с МКС была обнаружена утечка охлаждающей жидкости.

Миссия Рубио ознаменовала несколько новинок: это было его первое путешествие в космос с тех пор, как он присоединился к отряду астронавтов НАСА в 2017 году, и он стал первым астронавтом сальвадорского происхождения, совершившим путешествие на низкую околоземную орбиту. В интервью Рубио упомянул, что если бы он знал, что его пребывание будет вдвое дольше, он бы отказался от задания из-за семейных обязательств.

Рекордное американо-российское сотрудничество в космосе является частью соглашения о совместном использовании поездок между НАСА и Роскосмосом, российским космическим агентством, которое было создано в 2022 году на фоне вторжения России в Украину. Эта договоренность гарантирует, что обе страны сохранят доступ к МКС в случае проблем с космическим кораблем. Рубио и его товарищи по экипажу стартовали на корабле «Союз МС-22» и благополучно прибыли на МКС.

Несмотря на трудности во время своей миссии, включая утечку охлаждающей жидкости, вызванную микрометеоритом или орбитальным мусором, Рубио выразил благодарность своей семье за ​​поддержку. По возвращении на Землю Рубио пройдет период адаптации из-за последствий длительного воздействия микрогравитации. Однако он с нетерпением ждет возможности ощутить тишину и покой Земли после постоянного шума машин в космосе.

Источники: AP, НАСА.