Астронавт НАСА Фрэнк Рубио возвращается на Землю после рекордного пребывания в космосе

Астронавт НАСА Фрэнк Рубио установил новый рекорд по продолжительности пребывания астронавта США в условиях микрогравитации. Рубио вместе со своими российскими коллегами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным приземлился на борту российского корабля "Союз МС-23" в Казахстане. Первоначально запланированная шестимесячная миссия на Международной космической станции (МКС), пребывание Рубио было продлено до 371 дня после того, как на его первоначальном космическом корабле во время стыковки с МКС была обнаружена утечка охлаждающей жидкости.
Миссия Рубио ознаменовала несколько новинок: это было его первое путешествие в космос с тех пор, как он присоединился к отряду астронавтов НАСА в 2017 году, и он стал первым астронавтом сальвадорского происхождения, совершившим путешествие на низкую околоземную орбиту. В интервью Рубио упомянул, что если бы он знал, что его пребывание будет вдвое дольше, он бы отказался от задания из-за семейных обязательств.
Рекордное американо-российское сотрудничество в космосе является частью соглашения о совместном использовании поездок между НАСА и Роскосмосом, российским космическим агентством, которое было создано в 2022 году на фоне вторжения России в Украину. Эта договоренность гарантирует, что обе страны сохранят доступ к МКС в случае проблем с космическим кораблем. Рубио и его товарищи по экипажу стартовали на корабле «Союз МС-22» и благополучно прибыли на МКС.
Несмотря на трудности во время своей миссии, включая утечку охлаждающей жидкости, вызванную микрометеоритом или орбитальным мусором, Рубио выразил благодарность своей семье за поддержку. По возвращении на Землю Рубио пройдет период адаптации из-за последствий длительного воздействия микрогравитации. Однако он с нетерпением ждет возможности ощутить тишину и покой Земли после постоянного шума машин в космосе.
Источники: AP, НАСА.