Уходящий экипаж корабля «Союз МС-22/68С» собирается вернуться на Землю, завершив рекордную годовую миссию

Экипаж корабля «Союз МС-22/68С» в составе командира Сергея Прокопьева, второго пилота Дмитрия Петелина и астронавта НАСА Фрэнка Рубио готовится вернуться на Землю после годичной миссии на борту Международной космической станции (МКС). Первоначально запланированное на шесть месяцев пребывание экипажа было продлено из-за утечки охлаждающей жидкости на их первоначальном пароме.

Экипаж отстыковается от МКС в 3:54 утра по восточному времени и спустится обратно на Землю. Ожидается, что модуль экипажа «Союза» совершит резкую посадку возле Казахстана в 7:17 утра по восточному времени. Астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен, принявший на себя командование МКС, поздравил уходящий экипаж за его стойкость и профессионализм перед лицом неожиданных вызовов.

Отбывающим членам экипажа была дана высокая оценка за компетентность, самоотверженность и трудолюбие по поддержанию состояния корабля и обеспечению успеха 70-й экспедиции на МКС. Экипаж корабля «Союз МС-23/69С», командир Олег Кононенко, бортинженер Николай Чуб и НАСА астронавт Лорал О'Хара заменит уходящий экипаж.

По возвращении экипаж корабля «Союз МС-22/68С» проведет в космосе в общей сложности 371 день, что станет самым продолжительным полетом в истории космоса США. Общий рекорд продолжительности одиночного космического полета принадлежит космонавту Валерию Полякову, который провел 438 дней на борту российской космической станции "Мир". Прокопьев, Петелин и Рубио займут третье место в списке после космонавта в отставке Сергея Авдеева, который пробыл на борту "Мира" 380 дней. Марк Ванде Хей в настоящее время является рекордсменом по самому продолжительному предыдущему полету в США, проведя на борту МКС 355 дней.

Источник: Space.com