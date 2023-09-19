Астронавт Фрэнк Рубио размышляет о годичном пребывании на Международной космической станции

Астронавт Фрэнк Рубио, который собирается вернуться на Землю после года, проведенного на борту Международной космической станции (МКС), недавно рассказал журналистам о своей расширенной миссии. Рубио признал, что если бы его заранее спросили, готов ли он остаться на целый год, он, скорее всего, отказался бы из-за семейных обязательств. Однако, как только началась подготовка к шестимесячной миссии, он был полностью привержен выполнению поставленной задачи, заявив, что в конечном итоге его работа как космонавта заключалась в выполнении миссии.

За год своего пребывания Рубио пропустил несколько важных семейных вех, в том числе первый год обучения его дочери в Военно-морской академии США и первый год обучения сына в Вест-Пойнте. Тем не менее, он осознавал жертвы, связанные с этой работой, особенно когда речь идет о поддержании постоянно занятой космической станции в течение более 23 лет.

В декабре прошлого года предполагаемый микрометеороид ударил в пристыкованный космический корабль «Союз», вызвав разрыв критической линии охлаждающей жидкости. В результате Рубио и его товарищам по команде пришлось продлить свое пребывание еще на шесть месяцев, пока не был запущен новый космический корабль. Несмотря на неожиданное продление, Рубио и его семья уже смирились с ситуацией и были готовы пойти на необходимые жертвы.

Рубио вместе со своими товарищами по экипажу «Союза» Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным вернутся на Землю на следующей неделе, ознаменовав окончание их 371-дневной миссии. Это будет третий по продолжительности полет в истории космоса и самый длинный в истории американского астронавта.

источники:

- НАСА ТВ

– Статья: «И это только из-за семьи»: астронавт НАСА размышляет о своем продленном году в космосе», Уильям Харвуд, CBS News