Два космонавта и астронавт НАСА вернулись на Землю после годичного пребывания в космосе

Два космонавта и астронавт НАСА успешно отстыковались от Международной космической станции рано утром в среду и начали свое путешествие обратно на Землю, ознаменовав конец самого продолжительного одиночного полета в космической истории США. Космические путешественники провели в космосе в общей сложности 371 день, превысив ожидаемую продолжительность в шесть месяцев.

Космический корабль «Союз МС-69/23С» под командованием Сергея Прокопьева со вторым пилотом Дмитрием Петелиным и бортинженером НАСА Фрэнком Рубио отстыковался от модуля космической станции «Причал» в 3:55 утра по восточному времени. Отойдя от космической станции, космический корабль выпустил тормозные ракеты примерно на четыре минуты 39 секунд, замедлив свою скорость на 286 миль в час.

Фаза спуска началась, когда космический корабль опустил дальнюю сторону своей орбиты глубоко в атмосферу. Центральное боевое отделение, защищенное тепловым экраном, вошло в атмосферу на высоте 62 мили. После этого космический корабль развернул свой основной парашют на высоте шести миль над поверхностью Земли и приземлился в степях Казахстана в 7:17 утра по восточному времени.

Миссия продолжительностью 370 дней, 21 час и 22 минуты охватила 5,936 орбит и 157 миллионов миль. Вернувшись на Землю, Рубио выразил надежду обнять жену и детей и насладиться тишиной и покоем своего заднего двора.

Длительное пребывание в космосе было незапланированным и произошло из-за утечки охлаждающей жидкости, которая вывела из строя их первоначальный паром. Чтобы сохранить график смены экипажей в России, был запущен запасной космический корабль, в результате чего Прокопьеву, Петелину и Рубио пришлось остаться в космосе еще на шесть месяцев. Несмотря на трудности и пропущенные этапы, семья Рубио поддерживала его на протяжении всей миссии.

В ходе церемонии смены командования командир 69-й экспедиции МКС Сергей Прокопьев передал командование Международной космической станцией астронавту Европейского космического агентства Андреасу Могенсену. Могенсен похвалил убывающую команду за их стойкость и профессионализм перед лицом неожиданных проблем.

источники:

- Телевидение НАСА