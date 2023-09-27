CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Два космонавта и астронавт НАСА вернулись на Землю после годичного пребывания в космосе

ByВики Ставропулу

сентябрь 27, 2023
Два космонавта и астронавт НАСА вернулись на Землю после годичного пребывания в космосе

Два космонавта и астронавт НАСА успешно отстыковались от Международной космической станции рано утром в среду и начали свое путешествие обратно на Землю, ознаменовав конец самого продолжительного одиночного полета в космической истории США. Космические путешественники провели в космосе в общей сложности 371 день, превысив ожидаемую продолжительность в шесть месяцев.

Космический корабль «Союз МС-69/23С» под командованием Сергея Прокопьева со вторым пилотом Дмитрием Петелиным и бортинженером НАСА Фрэнком Рубио отстыковался от модуля космической станции «Причал» в 3:55 утра по восточному времени. Отойдя от космической станции, космический корабль выпустил тормозные ракеты примерно на четыре минуты 39 секунд, замедлив свою скорость на 286 миль в час.

Фаза спуска началась, когда космический корабль опустил дальнюю сторону своей орбиты глубоко в атмосферу. Центральное боевое отделение, защищенное тепловым экраном, вошло в атмосферу на высоте 62 мили. После этого космический корабль развернул свой основной парашют на высоте шести миль над поверхностью Земли и приземлился в степях Казахстана в 7:17 утра по восточному времени.

Миссия продолжительностью 370 дней, 21 час и 22 минуты охватила 5,936 орбит и 157 миллионов миль. Вернувшись на Землю, Рубио выразил надежду обнять жену и детей и насладиться тишиной и покоем своего заднего двора.

Длительное пребывание в космосе было незапланированным и произошло из-за утечки охлаждающей жидкости, которая вывела из строя их первоначальный паром. Чтобы сохранить график смены экипажей в России, был запущен запасной космический корабль, в результате чего Прокопьеву, Петелину и Рубио пришлось остаться в космосе еще на шесть месяцев. Несмотря на трудности и пропущенные этапы, семья Рубио поддерживала его на протяжении всей миссии.

В ходе церемонии смены командования командир 69-й экспедиции МКС Сергей Прокопьев передал командование Международной космической станцией астронавту Европейского космического агентства Андреасу Могенсену. Могенсен похвалил убывающую команду за их стойкость и профессионализм перед лицом неожиданных проблем.

источники:
- Телевидение НАСА

By Вики Ставропулу

Похожие темы

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Разливы древних рек на Гангской равнине дают представление о будущих супернаводнениях

сентябрь 29, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев