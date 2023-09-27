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Наука

Астронавт НАСА возвращается на Землю после рекордной миссии в космосе

ByГабриэль Бота

сентябрь 27, 2023
Астронавт НАСА возвращается на Землю после рекордной миссии в космосе

Астронавт НАСА Фрэнк Рубио успешно вернулся на Землю, проведя в космосе более года. Рубио вместе со своими российскими коллегами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным приземлился в Казахстане на борту российского корабля «Союз МС-23». Это ознаменовало конец неожиданного путешествия Рубио, который изначально планировал провести шесть месяцев на борту Международной космической станции, но в итоге провел в космосе в общей сложности 371 день из-за утечки охлаждающей жидкости во время своего первоначального полета.

Длительное пребывание Рубио установило новый рекорд по продолжительности пребывания американского астронавта в условиях микрогравитации. Он также стал первым американцем, проведшим на орбите целый календарный год. Кроме того, эта миссия стала первым путешествием Рубио в космос с тех пор, как его выбрали в отряд астронавтов НАСА в 2017 году, и он стал первым астронавтом сальвадорского происхождения, совершившим путешествие на низкую околоземную орбиту.

В интервью CNN Рубио заявил, что если бы он знал, что его пребывание на космической станции продлится вдвое дольше, чем первоначально планировалось, он, возможно, отклонил бы задание из-за важных семейных событий. Теперь Рубио, как ожидается, вернется домой из места приземления в Казахстане, сначала прилетев в Караганду, а затем сядет на рейс в Хьюстон.

За время миссии Рубио и его товарищи по команде преодолели в общей сложности 157.4 миллиона миль и совершили 5,963 витка вокруг Земли.

Источник: CNN

By Габриэль Бота

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