Астронавт НАСА Фрэнк Рубио совершил выдающийся подвиг, побив американский рекорд по продолжительности пребывания в космосе. Рубио провел на борту Международной космической станции (МКС) впечатляющие 371 день, превзойдя предыдущий рекорд. За время своего пребывания в космосе Рубио преодолел около 157 миллионов миль и совершил 5,936 витков вокруг Земли. Это расстояние эквивалентно примерно 328 полетам на Луну туда и обратно.

Длительное пребывание Рубио в космосе изначально не планировалось. Его миссия должна была продлиться шесть месяцев, но несчастный случай изменил ход его миссии. В декабре, всего через три месяца после выхода в космос, в капсуле российского корабля «Союз МС-22», в которой находились Рубио и два российских космонавта, произошла масштабная утечка охлаждающей жидкости. Это вызвало обеспокоенность НАСА и российского космического агентства «Роскосмос» по поводу безопасности экипажа при входе в атмосферу.

Обычно астронавты возвращаются на Землю в той же капсуле, в которой стартовали. Однако из-за утечки охлаждающей жидкости Рубио и его товарищам по экипажу Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину пришлось ждать спасательной операции. Они наблюдали, как другие экипажи прибывали и покидали МКС, ожидая возвращающейся капсулы «Союз МС-23», прибывшей в феврале 2023 года.

Утром в среду троица наконец покинула МКС на капсуле «Союз МС-23». Выполнив два ожога для создания подушки безопасности, они начали свой путь обратно на Землю. Капсула успешно вошла в атмосферу Земли и приземлилась к юго-востоку от Джезказгана, Казахстан.

Администратор НАСА Билл Нельсон высоко оценил достижения Рубио, заявив, что его рекордное время пребывания в космосе вносит значительный вклад в наше понимание длительных космических миссий. Самоотверженная служба Рубио и неоценимый научный вклад на Международной космической станции высоко оценены НАСА.

С благополучным возвращением Рубио и членов его экипажа сага об утечке охлаждающей жидкости подошла к концу, что ознаменовало успешную миссию НАСА и Роскосмоса.

Определения:

– Международная космическая станция (МКС): космическая станция на низкой околоземной орбите, где международные экипажи проводят научные исследования и эксперименты.

– Союз: серия космических кораблей, используемых Россией для пилотируемых космических полетов.

источники:

– Администратор НАСА Билл Нельсон

– Источник изображения: Билл Ингаллс/НАСА/Getty Images News/Getty Images