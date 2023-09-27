Астронавт НАСА Фрэнк Рубио возвращается на Землю после годичной миссии на Международной космической станции

Астронавт НАСА Фрэнк Рубио вместе со своими российскими товарищами по экипажу Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным успешно приземлился в Казахстане после завершения рекордной 371-дневной миссии на Международной космической станции (МКС). Эта миссия знаменует собой самый продолжительный космический полет, когда-либо совершенный американским астронавтом.

Рубио, подполковник армии США, изначально планировал провести на орбите шесть месяцев. Однако через три месяца после начала полета из космического корабля «Союз», на борту которого он находился, началась утечка охлаждающей жидкости из-за удара микрометеороида. Для обеспечения безопасности экипажа на МКС был отправлен запасной «Союз», что продлило пребывание Рубио в космосе более чем на год.

На последнем этапе обратного пути на Землю Рубио и его товарищи по экипажу поднялись на борт возвращаемого корабля «Союз МС-23», отстыковались от космической станции и спустились в атмосферу Земли. Капсула благополучно приземлилась на равнинах Казахстана, где их встретила российская спасательная команда и помогла выбраться из космического корабля.

Рубио выразил радость по поводу возвращения на Землю и с нетерпением ждал воссоединения со своей семьей. Он признал проблемы повторной адаптации к гравитации Земли после столь длительного времени, проведенного в условиях микрогравитации. Во время космических полетов у астронавтов часто наблюдаются изменения костной и мышечной массы, ухудшение зрения и ослабление иммунной системы. Рубио ожидает, что его организму потребуется от двух до шести месяцев, чтобы полностью адаптироваться.

Пока НАСА продолжает следить за восстановлением Рубио, ученые соберут ценные данные о том, как длительные космические миссии влияют на организм человека. Успешное возвращение Рубио еще больше укрепляет совместные усилия НАСА и Роскосмоса, позволяя продолжать транспортировку астронавтов на МКС и обратно.

источники:

– НАСА/Билл Ингаллс