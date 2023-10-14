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Наука

Астронавт НАСА Фрэнк Рубио размышляет о длительном пребывании в космосе

ByГабриэль Бота

Октябрь 14, 2023
Астронавт НАСА Фрэнк Рубио размышляет о длительном пребывании в космосе

Во время недавней пресс-конференции астронавт НАСА Фрэнк Рубио рассказал о своем неожиданном годовом пребывании на Международной космической станции (МКС). Рубио объяснил, что воспользовался своим длительным пребыванием, чтобы оценить свои результаты и повысить свою эффективность. Размышляя о своих достижениях и областях, требующих совершенствования, Рубио со временем смог стать лучше в своей работе. Он упомянул, что уникальным аспектом его ситуации была возможность немедленно реализовать извлеченные уроки, не дожидаясь будущих миссий.

Длительное пребывание Рубио в космосе стало результатом утечки информации на его российском космическом корабле «Союз» в декабре 2022 года. В результате он провел в космосе 371 день подряд, побив рекорд США по космическим полетам. Вместе с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным Рубио благополучно вернулся на Землю в сентябре 2023 года, на шесть месяцев позже, чем первоначально планировалось.

Рубио также прокомментировал недавнюю утечку теплоносителя на МКС. Помимо утечки с космического корабля «Союз», в прошлом году произошло еще два инцидента. Во время полета грузовой корабль «Прогресс» также столкнулся с утечкой, а совсем недавно произошла утечка теплоносителя в модуле «Наука». Хотя Рубио не сообщил конкретных подробностей о последнем инциденте, он подчеркнул стремление диспетчеров миссии в Хьюстоне и Москве проанализировать и понять коренные причины этих утечек.

Несмотря на проблемы и неожиданные инциденты, произошедшие во время его пребывания в космосе, Рубио подчеркнул поддержку и любовь, которую он и его семья получили от сообщества. Трудности были представлены в перспективе благодаря его военному опыту и его осведомленности о других людях, которые столкнулись с более тяжелыми условиями, служа своей стране.

Во время пребывания в космосе у Рубио также было несколько беззаботных моментов. Он упомянул о потере застегнутого на молнию карликового помидора, который неожиданно уплыл. Несмотря на то, что он потратил несколько часов на его поиски, он признал вероятность того, что оно высохло и его выбросили. Рубио все еще надеется, что когда-нибудь кто-нибудь найдет помидор как маленькое сморщенное напоминание о его пребывании в космосе.

В заключение отметим, что длительное пребывание Рубио в космосе позволило ему задуматься о своей работе и внести улучшения. Несмотря на трудности, он ощущал поддержку сообщества и находил моменты юмора и веселья среди неожиданных происшествий.

By Габриэль Бота

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