Астронавт НАСА Фрэнк Рубио возвращается на Землю после рекордного космического полета

В исторической космической одиссее астронавт НАСА Фрэнк Рубио вместе с двумя российскими космонавтами успешно вернулся на Землю после неожиданно длительного пребывания в космосе. Расширенная миссия Рубио стала важной вехой, поскольку он побил предыдущий рекорд самого продолжительного космического полета США.

Первоначально запланированный к 180-дневной миссии на борту Международной космической станции (МКС), Рубио и его коллеги-космонавты столкнулись с рядом неожиданных проблем, которые продлили их пребывание сверх запланированной продолжительности. Эти проблемы возникли, когда их первая капсула «Союз» столкнулась с космическим мусором, что привело к повреждению радиатора и поставило под угрозу систему охлаждения космического корабля.

Инженеры приняли трудное решение отправить поврежденную капсулу обратно на Землю пустой, чтобы предотвратить потенциальный перегрев электроники. Затем команде пришлось ждать запуска запасной капсулы «Союз», прежде чем они смогут безопасно вернуться. Эта запасная капсула, в которой находились Рубио, Прокопьев и Петелин, была запущена в феврале.

Длительное пребывание Рубио в космосе не только помогло НАСА установить новый рекорд космической выносливости США, но и привлекло международное внимание. Его 371-дневная миссия является выдающимся достижением в истории американских космических исследований, превзойдя предыдущий рекорд Марка Ванде Хея в 355 дней. Однако Россия по-прежнему удерживает мировой рекорд по продолжительности космического полета: миссия продолжительностью 437 дней была достигнута в середине 1990-х годов.

По их благополучному возвращению на Землю Рубио и его коллеги-космонавты были встречены аплодисментами и признательностью международного космического сообщества. Андреас Могенсен из Дании, недавно назначенный командир МКС, выразил искренние чувства, признав их преданность делу и важность воссоединения со своими семьями.

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– Исходная статья: Рейтер