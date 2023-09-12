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Астронавт НАСА Фрэнк Рубио установил рекорд самого продолжительного космического полета в США

ByГабриэль Бота

сентябрь 12, 2023
Астронавт НАСА Фрэнк Рубио установил рекорд самого продолжительного космического полета в США

Астронавт НАСА Фрэнк Рубио вошел в историю, побив самый длинный рекорд космического полета в истории США. В понедельник Рубио, находящийся на Международной космической станции (МКС), превысил предыдущий рекорд в 355 дней. Первоначально Рубио прибыл на МКС в сентябре прошлого года вместе с двумя российскими космонавтами для участия в обычной шестимесячной миссии.

Однако их пребывание было неожиданно продлено после того, как в капсуле корабля «Союз» во время стыковки с космической станцией произошла утечка охлаждающей жидкости. В результате возвращение троицы на Землю, запланированное на 27 сентября, будет осуществлено с использованием сменной капсулы, отправленной на МКС исключительно для обратного пути.

Как только Рубио завершит свою миссию и приземлится на Земле, он проведет в космосе в общей сложности 371 день, превзойдя предыдущий рекорд, установленный Марком Ванде Хеем. Рекорд единственного космического полета Ванде Хея составил 355 дней. Важно отметить, что мировой рекорд самого продолжительного космического полета принадлежит российскому космонавту Валерию Полякову, который в середине 437-х годов провел на борту орбитальной станции "Мир" 1990 дней.

Достижение Рубио было тепло признано главой НАСА Биллом Нельсоном, который выразил свое восхищение преданностью Рубио в сообщении, переданном через X, ранее известный как Twitter.

Поскольку Рубио готовится вернуться на Землю, запасной экипаж, состоящий из двух россиян и одного американца, должен стартовать из Казахстана в пятницу и примет на себя обязанности уходящего экипажа на МКС.

источники:
– Астронавт НАСА Фрэнк Рубио установил рекорд продолжительности космического полета в США (источник не разглашается)

By Габриэль Бота

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