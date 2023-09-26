Экипаж космической станции возвращается на Землю после рекордного года на орбите

Уходящий командир космической станции Сергей Прокопьев и два его члена экипажа «Союза», второй пилот Дмитрий Петелин и астронавт НАСА Фрэнк Рубио, завершили свою годовую миссию на борту Международной космической станции (МКС), ознаменовав самый длинный полет в космической истории США. Первоначально предполагалось, что миссия троицы продлится шесть месяцев, но была продлена из-за утечки охлаждающей жидкости на их первоначальном космическом корабле "Союз". В феврале к ним присоединился сменный экипаж, чтобы обеспечить соблюдение российского графика ротации экипажей.

В среду экипаж успешно отстыковался от МКС и вернулся на Землю. Экипаж корабля «Союз», оснащенный большим парашютом, приземлился недалеко от города Джезказган в Казахстане, более чем через год после первоначального прибытия на МКС.

Во время церемонии смены командования уходящий командир Прокопьев передал управление МКС астронавту Европейского космического агентства Андреасу Могенсену. Могенсен похвалил команду за стойкость, профессионализм и преданность делу на протяжении всей продолжительной миссии. Он поблагодарил их за усердную работу по поддержанию станции и успешной подготовке следующей экспедиции.

Возвращающихся членов экипажа заменяет новый набор астронавтов, в том числе астронавт НАСА Лорал О'Хара, прибывший на МКС в середине сентября. Благодаря успешному завершению этой миссии общее время пребывания Прокопьева в космосе за два полета достигло 568 дней.

Хотя эта миссия устанавливает новый рекорд самого продолжительного космического полета США, она уступает общему рекорду космонавта Валерия Полякова, который провел 438 дней на борту российской космической станции "Мир" в 1994-1995 годах. Прокопьев, Петелин и Рубио теперь занимают третье место в списке после космонавта в отставке Сергея Авдеева.

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