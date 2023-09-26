CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Экипаж космической станции возвращается на Землю после рекордного года на орбите

ByРоберт Эндрю

сентябрь 26, 2023
Экипаж космической станции возвращается на Землю после рекордного года на орбите

Уходящий командир космической станции Сергей Прокопьев и два его члена экипажа «Союза», второй пилот Дмитрий Петелин и астронавт НАСА Фрэнк Рубио, завершили свою годовую миссию на борту Международной космической станции (МКС), ознаменовав самый длинный полет в космической истории США. Первоначально предполагалось, что миссия троицы продлится шесть месяцев, но была продлена из-за утечки охлаждающей жидкости на их первоначальном космическом корабле "Союз". В феврале к ним присоединился сменный экипаж, чтобы обеспечить соблюдение российского графика ротации экипажей.

В среду экипаж успешно отстыковался от МКС и вернулся на Землю. Экипаж корабля «Союз», оснащенный большим парашютом, приземлился недалеко от города Джезказган в Казахстане, более чем через год после первоначального прибытия на МКС.

Во время церемонии смены командования уходящий командир Прокопьев передал управление МКС астронавту Европейского космического агентства Андреасу Могенсену. Могенсен похвалил команду за стойкость, профессионализм и преданность делу на протяжении всей продолжительной миссии. Он поблагодарил их за усердную работу по поддержанию станции и успешной подготовке следующей экспедиции.

Возвращающихся членов экипажа заменяет новый набор астронавтов, в том числе астронавт НАСА Лорал О'Хара, прибывший на МКС в середине сентября. Благодаря успешному завершению этой миссии общее время пребывания Прокопьева в космосе за два полета достигло 568 дней.

Хотя эта миссия устанавливает новый рекорд самого продолжительного космического полета США, она уступает общему рекорду космонавта Валерия Полякова, который провел 438 дней на борту российской космической станции "Мир" в 1994-1995 годах. Прокопьев, Петелин и Рубио теперь занимают третье место в списке после космонавта в отставке Сергея Авдеева.

источники:
– [Источник 1]
– [Источник 2]
– [Источник 3]

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Разливы древних рек на Гангской равнине дают представление о будущих супернаводнениях

сентябрь 29, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев