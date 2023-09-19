Астронавт НАСА Трейси Колдуэлл Дайсон присоединится к российскому экипажу в космической миссии 2024 года

Астронавт НАСА Трейси Колдуэлл Дайсон включена в состав экипажа космического корабля «Союз МС-25», запуск которого намечен на март 2024 года. Это будет третий полет Дайсона на орбиту, к ней присоединятся космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и Беларусь. участница космического полета Марина Василевская. Миссия продлится шесть месяцев, а Дайсон вернется на Землю осенью 2024 года.

Соглашение между НАСА и Роскосмосом позволяет использовать интегрированные экипажи, гарантируя наличие на борту Международной космической станции (МКС) членов, прошедших соответствующую подготовку для технического обслуживания и выходов в открытый космос. Он также предоставляет планы действий в чрезвычайных ситуациях на случай каких-либо проблем с экипажем космического корабля или чрезвычайных ситуаций, требующих скорейшего возвращения на Землю.

Предыдущие космические путешествия Дайсон включают 12-дневный полет на космическом корабле STS-118 космического корабля "Индевор" в 2007 году, а также 174-дневную работу бортинженером в экспедиции 23/24 в 2010 году. В 2010 году она также совершила три выхода в открытый космос на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы отремонтировать вышедший из строя насосный модуль.

Новицкий, который до этого трижды побывал в космосе, и Василевская, которая станет первой белоруской в ​​космосе, также будут участвовать в миссии МС-25. Новицкий провел на орбите 531 день и даже принял участие в съемках российского космического фильма «Вызов» на МКС в 2021 году.

Привлечение членов экипажа из разных стран подчеркивает важность международного сотрудничества в освоении космоса. Поскольку НАСА и Роскосмос продолжают сотрудничество, миссия призвана продолжить научные исследования и разработки на МКС.

Источник: НАСА, ТАСС.